Casa Encendida convoca a músicos locales para una noche de zapada y grabación en vivo

El espacio cultural lanzó una convocatoria dirigida a artistas de Paraná que deseen mostrar su música. La actividad se realizará este viernes 21 de noviembre, desde las 21, en la sede cultural de la organización (Andrés Pazos 179). La propuesta está destinada a solistas, dúos y tríos que quieran presentarse en vivo y llevarse la grabación multipista de su actuación al finalizar su participación.

Para participar, los artistas deben inscribirse previamente mediante un formulario online. Allí se solicita una breve descripción del proyecto musical, la cantidad de integrantes, los instrumentos utilizados y, en caso de corresponder, si se presenta una pista musical preparada. Desde la organización explicaron que estos datos son esenciales para definir el orden de presentación y organizar la logística técnica, con el fin de que cada número pueda desarrollarse sin inconvenientes.

La dinámica del evento establece que cada artista contará con un tiempo máximo de quince minutos sobre el escenario. Las presentaciones se ordenarán según el registro de inscripción, para permitir que todos los participantes tengan asegurado su espacio. Una vez finalizada la grilla, se coordinará con cada músico la entrega de la grabación multipista.

Casa Encendida anticipó que en caso de registrarse bajas temperaturas, la actividad se trasladará al salón climatizado del mismo establecimiento.

Según expresaron desde la organización, el propósito central es brindar un espacio en el que la música local pueda escucharse, también como una forma de acompañar a quienes están dando sus primeros pasos en la escena musical. "Acá no hace falta fama, solo ganas de sonar", señalaron en la invitación difundida en redes sociales, donde también remarcaron que la casa pone el sonido y el espacio, sin necesidad de que los músicos lleven los suyos (salvo que sea muy específico).

La velada tendrá modalidad a la gorra.