Rige un alerta por tormentas y viento en Entre Ríos: se prevén ráfagas de hasta 75 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves de noche y por fuertes vientos para este viernes de madrugada. Esta situación provocará un cambio de condiciones del tiempo.

La inestabilidad estará presente en toda la provincia a partir de este jueves de noche y la madrugada del viernes, pero en algunos Departamentos se espera que el fenómeno sea más intenso, según los meteorólogos.

Este sistema frontal provocará un descenso de las temperaturas. Para hoy se anuncian hasta 33 grados de máxima, mientras que para mañana las mínimas serán de 16 grados y las máximas de hasta 24 grados.

Alerta por tormentas en 7 Departamentos de Entre Ríos

El alerta por tormentas incluye a Victoria, Gualeguay, Colón, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy y Gualeguaychú. Rige para este jueves en horas de la noche.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta por vientos en 12 Departamentos de Entre Ríos

El alerta por vientos incluye a Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Colón, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy y Gualeguaychú. Rige para este viernes de madrugada.

El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.