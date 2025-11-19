Enersa sigue con la regularización del servicio eléctrico y denuncia a infractores

Enersa profundiza su programa de ordenamiento y regularización del servicio eléctrico, con resultados que muestran mejoras concretas y una respuesta muy positiva de parte de los vecinos. El presidente de la distribuidora, Uriel Brupbacher, explicó que buena parte de las conexiones irregulares históricas no se daban por mala intención, sino por falta de papeles, loteos con autorizaciones provisorias, trámites sin concluir o situaciones de herencia y tenencias precarias que impedían a muchas familias solicitar el servicio de manera formal.

“Encontramos muchas conexiones que no estaban hechas por cuestiones de papeles o porque se trataba de loteos que nunca habían completado su aprobación definitiva. En esos casos, los vecinos no podían acceder a la escritura y, sin ese documento, tampoco podían tramitar el certificado del electricista matriculado para pedir el servicio eléctrico”, señaló Brupbacher.

En varios barrios se alcanzó incluso la regularización del 100 % de las viviendas. El programa incluye un fuerte acompañamiento social. En los sectores más vulnerables intervienen equipos de trabajadores sociales que elaboran informes y facilitan los trámites necesarios para que cada familia pueda acceder al servicio de manera formal. “En muchos casos la gente quería tener el servicio legal, pero no podía hacerlo por falta de documentación. Nuestro trabajo es ordenar esas situaciones y ayudar a que cada hogar esté correctamente conectado”, remarcó.

En paralelo, el programa continúa avanzando en distintos puntos de la Provincia. En barrios como Chacras, Paraná XX y El Morro, la regularización ya permitió recuperar en promedio 30 millones de pesos por mes, recursos que antes se perdían y terminaban siendo absorbidos por quienes sí pagaban su factura. “Estamos por multiplicar por cuatro nuestra capacidad operativa. Queremos un sistema más equitativo, donde el esfuerzo sea compartido de manera justa y no recaiga sobre quienes cumplen con sus obligaciones”, agregó el presidente.

Los avances en Paraná XX son un ejemplo del impacto del programa: 120 nuevos usuarios pudieron formalizar su conexión tras más de veinte años de irregularidad. “Es un paso importante y vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso”, subrayó Brupbacher.

En este contexto, Enersa también tramitó una denuncia penal contra un usuario que, a diferencia de la mayoría que busca regularizar, se negó a hacerlo pese a las intimaciones y volvió a engancharse luego de varios retiros de la conexión. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Investigaciones a cargo de la fiscal Valeria Vílchez. “La persona fue advertida sobre el carácter penal de su infracción y aun así volvió a engancharse. Un solo usuario puede generar un perjuicio millonario para sus vecinos y para la Distribuidora. Por eso ya no toleramos estas situaciones”, concluyó.

Fuente: Entre Ríos Ahora.