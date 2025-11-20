Se conocieron las sanciones de AFA tras el escándalo entre Madryn-Morón

Luego del escandaloso final en la victoria de Deportivo Madryn por 1-0 ante Deportivo Morón, que determinó el pasaje de los locales a la final del reducido, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió suspender a un jugador del club sureño y a seis del Gallo. La Asociación del Fútbol Argentino castigó a Germán Rivero, del Aurinegro, y a Joaquín Livera, Gastón González, Julio Salva, Franco Lorenzón, Emilio Lazza y Elías Contreras, del club bonaerense.

Rivero, autor de nueve goles con la casaca del Depo, mantuvo una pelea a golpes de puño con tres de sus adversarios, mientras que Gastón González, mediocampista del elenco visitante, comenzó con el conflicto ni bien sonó el pitazo inicial.

Por su parte, el arquero Salvá fue rociado con gas pimienta por la policía, al igual que sus compañeros del Gallo Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, Gastón González y Matías Cortave, cuando intentaba ponerle paños fríos al asunto.

Por otra parte, Carlos Pereyra, quien ofició de entrenador de Morón por la sanción de Walter Otta (por declaraciones contra Claudio Tapia que niega haber dicho), también fue penalizado. Ignacio Milgorana, médico del club bonaerense, fue el último sancionado.

Es de recordar que el domingo, Deportivo Madryn se impuso por 1-0 en la revancha y, gracias a la ventaja deportiva, avanzó a la final del Reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso a la máxima categoría. El partido terminó en un escándalo total, peleas a piñas entre los jugadores y represión policial hacia los futbolistas de Morón (incluso, con gas pimienta).