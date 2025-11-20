Definieron los cruces del Repechaje para el Mundial 2026: Bolivia enfrentará a Surinam

La FIFA determinó por sorteo cómo serán los cruces del repechaje para clasificar al próximo Mundial de fútbol, a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México. En el caso del representante sudamericano, Bolivia, deberá enfrentar a Surinam en la semifinal para saber quién chocará con Irak en la final en busca del primer boleto.

Por su parte, Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica, para poder jugar con la República Democrática del Congo para conocer al segundo clasificado.

Por otro lado, vale destacar que los países europeos tuvieron su propio sorteo que determinó que Italia chocará con Irlanda del Norte, para luego jugar contra el ganador de Gales - Bosnia y Herzegovina, por el cruce 1; Ucrania irá ante Suecia y Polonia-Albania en el Cruce 2; Turquía se enfrenta con Rumania y Eslovaquia ante Kosovo en el Cruce 3, mientras que en el Cruce 4 Dinamarca choca con Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda. El formato es sencillo: semifinal y final, a partido único y las cuatro vencedoras irán al Mundial.

En la edición 2026, el Mundial tendrá una estructura totalmente renovada: serán 48 selecciones distribuidas en 12 zonas, un esquema histórico que modifica la cantidad de encuentros y la manera de componer cada grupo. Esta ampliación obligó a ajustar el calendario general y la organización del certamen.

La competencia arrancará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, culminando con una final que pondrá punto final a un mes repleto de acción en tres territorios distintos, con 104 partidos que definirán al nuevo campeón, consigna TyC Sports.