La provincia lanza por primera vez financiamiento para proyectos audiovisuales en Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), anuncia por primera vez en su historia la apertura de cinco líneas del Fondo de Fomento Audiovisual de Entre Ríos (Foaer), destinadas a fortalecer y acompañar a la comunidad realizadora de la provincia.

Es la primera vez que se ponen en funcionamiento las líneas del Fondo de Fomento, creado en el marco de la Ley de Fomento a la Producción Audiovisual Entrerriana Nº 10.937 de 2021, con el objetivo de estimular, fomentar y promover el desarrollo audiovisual en la provincia.

Al respecto, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, señaló que “nuestra política audiovisual integra líneas fuertes que no todas las provincias tienen: un instituto autárquico, un festival internacional de cine que comienza en pocos días, y una ley de fomento que refleja la voluntad de los entrerrianos de jerarquizar al cine como industria. Con este marco coherente y articulado, hoy podemos lanzar estas líneas de financiamiento que, esperamos, hagan realidad el sueño de muchos realizadores que esperaban una oportunidad para producir”.

Por su parte, el presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, afirmó que "esta es una respuesta a una demanda del sector y que hoy logramos traducir en una inversión directa al cine, a la generación de empleo, a la posibilidad de que nuestras historias lleguen a todas partes del mundo, y a la consolidación de la provincia como un polo de producción y creación."

Líneas de financiamiento

Las diferentes líneas se encuentran abiertas para personas físicas y jurídicas inscriptas en el Registro Público de la Industria Audiovisual de Entre Ríos (Repia), que acrediten domicilio legal en la provincia con un mínimo de dos años e incluyen financiamiento para producción de cortometrajes, largometrajes, documental, post-producción de largometrajes y coproducción minoritaria de largometraje.

Consultá las bases y condiciones en las redes sociales del Iaaer acá.

Formularios de Inscripción

-Producción de Cortometraje acá.

-Producción de Largometraje acá.

-Post-Producción de Largometraje acá.

-Producción de Documental acá.

-Coproducción Minoritaria de Largometraje acá.

Las inscripciones estarán abiertas de manera online hasta el 7 de diciembre inclusive, a las 23:59.