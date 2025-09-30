Hay prórroga para participar del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

La recepción de obras, que finalizaba este lunes 29, se extendió hasta el 8 de octubre próximo. Hay premios monetarios para los tres primeros lugares de las categorías Blanco y Negro y Color. Pueden participar fotógrafos mayores de 18 años, nativos, oriundos de otros lugares del país y argentinos naturalizados, con una residencia mínima, continuada y permanente de dos (2) años en la Provincia de Entre Ríos, a la fecha del llamado a concurso.

Las fotografías deberán participar en las siguientes secciones:

Monocromas (Blanco y Negro): Obras en escala de grises, incluyendo aquellas viradas íntegramente en un solo color.

Policromas (Color): Fotografías que contengan múltiples colores o sean modificadas por un virado parcial o añadido de color.

Las bases se pueden consultar en este enlace.

Se comparte también un instructivo con información aclaratoria en este link.

Se otorgarán los siguientes premios adquisición:

Sección Blanco y Negro

Primer Premio: $700.000

Segundo Premio: $600.000

Tercer Premio: $500.000

Sección Color

Primer Premio: $700.000

Segundo Premio: $600.000

Tercer Premio: $500.000

Calendario

Anuncio de obras seleccionadas: 24/10

Inauguración y entrega de premios: 6/12

Por consultas sobre el Reglamento contactarse a secretariadeculturaentrerios@gmail.com

Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen.