Inscriben a Verdes Páginas, un club de lectura abierto a toda la comunidad

Un nuevo espacio cultural y de encuentro se pone en marcha bajo el nombre “Verdes páginas”, un club de lectura pensado para adolescentes, jóvenes y adultos. La propuesta que inicia el 2 de octubre en El Recreo, Alem 354 de Paraná, busca reunir a lectores de diferentes edades en torno a la pasión por la literatura.

El club propone reuniones semanales de entre 45 y 60 minutos, en las que se abordarán obras de ficción en sus más variados géneros: ciencia ficción, misterio, policial, fantasía y más. Los textos seleccionados incluirán cuentos, novelas, mangas y otros formatos, con el objetivo de abrir el abanico de posibilidades lectoras.

La propuesta no tiene un carácter académico, sino que busca generar un espacio de confianza mutua, donde los participantes puedan disfrutar de la lectura, dialogar con los textos y animarse incluso a crear a partir de ellos. Otro de los ejes es fomentar el hábito lector y favorecer el encuentro entre pares, descubriendo tanto a autores reconocidos mundialmente como a escritores y escritoras emergentes de nuestra región.

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse al 353-4514115, al correo electrónico leandroriera79@gmail.com, o a través de las redes sociales: @leandroriera79 en Twitter y @verdespaginas_clubdelectura en Instagram.