Shakira brilló en el Global Citizen Festival y reafirmó su compromiso con la educación

La megaestrella colombiana se presentó ante más de 60.000 personas en Nueva York.

Con una energía arrolladora y un mensaje de transformación social, Shakira cautivó a más de 60.000 personas que se hicieron presentes en el Global Citizen Festival 2025, celebrado en el icónico Central Park de Nueva York.

La artista colombiana encabezó el cartel del evento y ofreció un recorrido vibrante por sus más grandes éxitos, desde “She Wolf" y “Whenever, Wherever” hasta “Hips Don’t Lie”.

Además del público presente, el evento se transmitió por plataformas digitales por lo que fue visto por millones de personas en todo el mundo.

Shakira brilló en el Global Citizen Festival y reafirmó su compromiso con la educaciónEn medio de la celebración musical, la estrella aprovechó el escenario para enviar un poderoso mensaje: “Estoy feliz de estar aquí con ustedes sabiendo que han dedicado su tiempo a ayudar a alguien que lo necesitaba. La música nos une, pero ustedes son agentes del cambio.”

El festival, que este año tuvo como ejes el acceso a la energía en África, la protección de la selva amazónica y la promoción de la educación infantil, encontró en Shakira a una portavoz natural. La cantante no solo encarna el espíritu de la música global, sino también el de la acción social, especialmente en el terreno educativo.

Su Fundación Pies Descalzos, creada en 1997, ha construido 20 escuelas en comunidades vulnerables de Colombia, beneficiando a miles de niños. Apenas unos días antes de su presentación en Nueva York, Shakira anunció en sus redes sociales la culminación de una nueva escuela en Tibú, reafirmando su convicción de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar realidades.

Shakira brilló en el Global Citizen Festival y reafirmó su compromiso con la educaciónEn un contexto donde la música y el activismo se dieron la mano, Shakira volvió a demostrar por qué es considerada no sólo una de las artistas más influyentes del planeta, sino también una de las voces más comprometidas con la justicia social.

El repertorio del concierto incluyó sus más exitosas canciones: “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, “Whenever, Wherever”, “Underneath Your Clothes”, “Waka Waka (This Time for Africa)”, cerrando la noche con su hit No. 1 en el Hot 100 “Hips Don’t Lie”.

Shakira brilló en el Global Citizen Festival y reafirmó su compromiso con la educaciónShakira regresará en diciembre a Argentina, el país elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.

Luego de agotar las entradas para sus conciertos del 8 y 9 de diciembre en Estadio Vélez en medio de un furor total, la superestrella global Shakira sumó a pedido del público, un tercer concierto para el jueves 11 de diciembre; las entradas están a la venta únicamente en entradauno.com.

Este es el 5to show en el año de Shakira en nuestro país. En marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades.

Fuente: Noticias Argentinas.