Rugby: Diego Correa se suma a Argentina XV

El paranaense Diego Correa se suma a Argentina XV en la concentración en Carlos Paz.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó modificaciones en el plantel de Argentina XV, que se encuentra realizando una concentración nacional en Carlos Paz desde este lunes y hasta el miércoles. Entre las novedades, se destaca la convocatoria del paranaense Diego Correa.

El jugador formado en Estudiantes de Paraná se sumará al grupo junto a Juan Bautista Baronino, Martín Vaca y Genaro Fissore. En tanto que los que quedaron desafectados fueron Ignacio Revol Pitt, Juan Greising Revol, Agustín Sarelli, Julián Hernández, Tomás Barolini y Nicolás Roger.

Es de recordar que el conjunto argentino tiene el foco puesto en los amistosos ante Munster el sábado 1° de noviembre en el Thomond Park, en la ciudad irlandesa de Limerick, y frente a Bristol Bears el viernes 7 del mismo mes en el Ashton Gate de la ciudad de Bristol.