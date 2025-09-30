El ‘Gurí’ Martínez se tentó: “Por ahí corremos las últimas tres carreras del año”

El entrerriano Omar Martínez volvió a ponerse el buzo y el casco ante su gente para ser una de las grandes atracciones en el estreno del TC Pick Up en el autódromo de Paraná, del cual es presidente. La idea original parecía ser aportar un plus al evento con su Toyota Hilux, pero el Gurí no desentonó, se sintió cómodo y ahora quiere seguir.

“En el primer entrenamiento estaba un poquito fuera de foco. Pero fuimos trabajando con la camioneta y haber quedado a un segundo de la pole position me dan ganas. Así que capaz que seguimos las tres fechas que faltan”, tiró el Gurí.

Y agregó: “La camioneta está. Si no se alquila, por ahí estaríamos presente lo que queda del año”.

El ídolo de Ford, que no corría en la categoría desde el 26 de noviembre de 2023 (en el Gran Premio Coronación disputado en La Plata), trabajó en los entrenamientos para ajustar la Toyota Hilux que le armaron especialmente para este evento.

Sus resultados en Paraná fueron: en la clasificación terminó 11°(entre 19 participantes), a 1s011 del poleman Mariano Werner (Toyota Hilux). Más tarde, en la serie largó sexto y finalizó cuarto. Ya en la final abandonó en el noveno giro por problemas de temperatura en el motor cuando marchaba séptimo.

“Lo disfruté. Es lo que me gusta hacer, tengo la posibilidad de hacerlo y estoy feliz. Sé que a lo mejor no estoy para estar peleando de igual a igual con un Mariano Werner, un Canapino o un Todino. Pero estar acá y medirse es algo muy lindo”, afirmó el campeón 2022 de la especialidad.