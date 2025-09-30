Un joven intentó matar a su padrastro a puñaladas: la historia previa de violencia y homicidios

Un joven de 18 años con severos problemas de adicciones por la “pipa” que viene afectando a miles en los barrios de la ciudad de Paraná, apuñaló a la pareja de su madre, en horas de la noche de este lunes en el barrio San Jorge. El herido se encuentra internado en el hospital San Martín. El agresor, con un contexto y una historia familiar signada por la violencia y los homicidios, está detenido en Alcaidía.

El hecho ocurrió al anochecer de este lunes en la zona oeste de la capital provincial, en inmediaciones de la vivienda familiar ubicada en calles Indios Beguaes y 1377. Allí Diego Armando Martínez, de 44 años, recibió ocho puñaladas por parte de Jeremías Retamoso, de 18, quien fue detenido poco después cuando iba hacia su casa.

Martínez es pareja de la madre de Retamoso. El joven ya había tenido inconvenientes en la vivienda producto de las adicciones, según informó la Policía. La víctima recibió puntazos en el tórax, en ambos brazos y en ambas piernas. Fue trasladado al hospital San Martín, donde fue ingresado al quirófano donde le colocan drenaje en hemotórax. Se dispuso que permanezca internado en sala de Neumonología del nosocomio.

En el procedimiento intervino personal de la División 911, de la comisaría novena y la División Homicidios, bajo indiciaciones de la fiscal Patricia Yedro.

Fuentes del barrio contaron que Jeremías es hermano de Kevin y Maximiliano Paniagua. Kevin se encuentra en la cárcel y no saldrá por mucho tiempo: siendo menor, asesinó a tres jóvenes y, mientras cumplía la condena por estos crímenes, mató a seis internos quemándolos vivos en la Unidad Penal de Victoria en 2017, cuando junto a dos cómplices encendió un colchón, lo arrojó dentro de una celda y trabó la puerta. Maxi cometió dos homicidios, uno cuando era menor y otro ya siendo mayor de edad. Estuvo preso y salió hace un tiempo, pero regresó a la cárcel hace aproximadamente un mes porque le pegó cinco balazos a un muchacho en la plaza del barrio San Jorge en plena tarde.

A su vez, Martínez es hermano de Raúl Alejandro Martínez, el hombre que fue asesinado en marzo del año pasado en el barrio El Trébol en un conflicto por narcomenudeo. A su vez, otro hermano suyo sería quien asesinó a un albañil en el barrio Belgrano y luego apareció sin vida en su celda de la cárcel de Paraná, en un caso que se terminó definiendo como suicidio, aunque en su entorno dudaban de ello.

En tanto, en la zona siguen alarmados por la cantidad de chicos y jóvenes “zombies” por el consumo de la resaca de la cocaína que mezclan con bicarbonato y agua, calientan y luego fuman la “cascarita”. Labios y dedos quemados, la misma vestimenta durante semanas, búsqueda de lo que sea en contenedores de residuos.