Esperan a unos 500 estudiantes en la 14° Jornada Por la Libertad de los ríos

Organizan la 14° Jornada Por la libertad de los ríos. Será este martes 30/9, en la Vieja Usina. Se espera la concurrencia de unos 500 estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Habrá charlas, juegos, caminatas, espacios de arte, feria, exposición de trabajos de escuelas y organizaciones ambientales.

Bajo el lema “Construyendo comunidad junto al río”, la jornada cuenta con reconocimiento de interés educativo de la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná (Disposición 555/25 DDEP).

Desde la Seccional Paraná venimos trabajando junto a la Secretaría de Defensa de Bienes Naturales Comunes de CDC, docentes por la libertad de los ríos y diversas organizaciones y colectivos ambientales. El objetivo es dar voz y espacio a las experiencias de educación ambiental que las distintas comunidades vienen desarrollando y poner en escena las distintas problemáticas ambientales que nos afectan como ciudadanos.

Hace 28 años, la ley 9092 declaraba a los ríos de nuestra provincia libres de nuevas represas, instaurándose el 25 de septiembre como Día de la libertad de los ríos.

Además de una efeméride de nuestro calendario escolar, la fecha es una ocasión propicia para encontrarnos, fortalecer redes de trabajo y seguir poniendo en agenda el cuidado de nuestros ríos y bienes comunes.