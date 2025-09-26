Colón: la Escuela Paso recupera su histórico salón de actos con fondos de CAFESG

El intendente de Colón, José Luis Walser, recorrió la Escuela Nº 1 “Juan José Paso” junto al secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, y el vocal de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Pablo Canali, para supervisar la obra de puesta en valor del Salón de Actos y sectores pedagógicos y administrativos.

La intervención, prioritaria para la comunidad educativa, forma parte de una agenda conjunta Provincia–Municipio que ya permitió inaugurar el nuevo jardín de infantes del establecimiento y abrir la licitación para más mejoras edilicias. La inversión de CAFESG en esta etapa ronda los 140 millones de pesos.

Durante la visita, las autoridades verificaron el recambio completo de techos, la instalación de un cielorraso acústico con aislación térmica, reparaciones de fisuras, pintura integral y la próxima reinstalación de luminarias y ventiladores. También se trabaja en el acondicionamiento de aulas y administración, mientras se restauran los asientos originales del salón con colaboración de la Dirección Departamental de Escuelas y el Anexo Taller de Jóvenes y Adultos.

Obra en marcha

El proyecto devuelve funcionalidad y calidad acústica a un ámbito simbólico para la Escuela Paso —institución que cumplió 150 años el año pasado y cuyo edificio se encamina a su centenario—, garantizando condiciones seguras y adecuadas para actos escolares, propuestas culturales y actividades comunitarias.

Articulación entre Provincia y Municipio

Walser destacó: “Después de seis años de abandono, este salón emblemático vuelve a brillar. Es posible por el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio y el aporte de CAFESG; hoy vemos cómo el Salón de Actos de la Escuela Paso vuelve a recuperar su lugar”.

Pablo Canali agregó: “Desde CAFESG estamos invirtiendo alrededor de 140 millones de pesos para que la escuela no solo tenga este salón en condiciones, sino también aulas y administración, resolviendo problemas de larga data.”

La directora Ana María Fernández celebró los avances: “Se cambió todo el techo; estamos colocando cielorraso acústico con aislación, se repararon fisuras, se pintó a nuevo y volverán ventiladores y luminarias. Restauramos los asientos originales para recuperar el espíritu del salón. Me emociona ver cómo cada día mejora.”

Antecedentes recientes

Las obras se enmarcan en la agenda de infraestructura educativa que llevan adelante el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Colón: inauguración del nuevo jardín de infantes de la Escuela Paso; recorrida de obras educativas junto al gobernador; y apertura de sobres de licitación para nuevas intervenciones en el establecimiento.