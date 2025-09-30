Octubre llega al centro cultural Juan L. Ortiz con distintos espectáculos

El mes de octubre está por comenzar y llega con una agenda cultural diversa al Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Bv. Racedo 250, de la capital entrerriana. Tras su reciente reinauguración, el espacio se presenta como un punto de encuentro para la comunidad, con actividades diversas como música, teatro, literatura y experiencias artísticas para distintos públicos. Las tareas de restauración integral del edificio, la reorganización de sus espacios preexistentes y la adaptación para personas con movilidad reducida, junto con el rediseño del entorno interno, buscaron transformar el espacio para el disfrute de los paranaenses.

Cronograma:

Viernes 3 de octubre

21 - Tincho Acosta Trío presenta "Bandurria".

Apertura: Puchi Guerreiro (retroproyección) y Pilu Jozami (guitarra y voz).

Entradas anticipadas: $12.000 / En puerta: $15.000.

Reservas y consultas: +549 2216 16 6833

Sábado 4 de octubre

18 - Festidanza.

Entrada libre y gratuita.

Domingo 5 de octubre

16 - "Bella y Bestia, el musical". Dirección: Gerardo Romero.

Entradas anticipadas: $12.000.

Reservas y consultas: 011 5596 1371

Viernes 10 de octubre

20 - Ciclo de Literatura "El verso inclinado". Participan poetas paranaenses reivindicando la diversidad cultural.

Entrada libre y gratuita.

Sábado 11 de octubre

17 a 22 - Encuentro de moda circular. Patio gastronómico y espectáculos musicales.

Entrada libre y gratuita

Jueves 16 de octubre

21:30 - Ciclo Carnavalero 2025, Roda Carnavalera. Participan: Samba Oeste Litoral (S.O.L.), Comparsa Mayor y Sambe-Se.

Entradas anticipadas: $5.000 / En puerta: $7.000.

Reservas y consultas: 343 4634822 / 3435 508782

Viernes 17 de octubre

21 - Obra de teatro "Frida, viva la vida". Actúa: Laura Azcurra

Duración: 70 minutos.

Entradas generales: $20.000.

Compra de entradas: www.masshowentradas.com

Sábado 18 de octubre

20:30 - Ritual de Oktubre x la Casa del Indio: rock, poesía y memoria ricotera.

Entrada libre y gratuita.

Domingo 19 de octubre

21 - Encuentro de Coros Entrada libre y gratuita