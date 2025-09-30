Paraná rememora la noche en que Gardel pisó sus escenarios

La ciudad de Paraná será escenario de una propuesta teatral que mira hacia atrás en el tiempo para rescatar un hecho que marcó a toda una generación. Se trata de la obra "¡Sos vos, Gardel!", que recrea la visita que Carlos Gardel realizó a la capital entrerriana en agosto de 1933. Aquel día, la Plaza de Mayo se colmó de vecinos que se acercaron para ver y escuchar al ídolo popular, que se encontraba en la ciudad como parte de la gira en la que promocionaba sus películas y presentaba su voz. Las funciones están previstas para los viernes 3, 10 y 17 de octubre, a las 21, en el espacio cultural Proyecto Erarte, ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo, en la intersección de Urquiza y San Martín.

La obra está protagonizada por los actores Jorge Calcina y Emilio Ruberto, con dramaturgia a cargo de Carlos Saboldelli. La propuesta contará además con el trabajo de Bárbara Wolter en maquillaje, el vestuario de la Sastrería Teatral Municipal "Laly Mainardi".

Cada función estará acompañada con mesas compartidas y servicio de barra.

El objetivo de la obra es rendir homenaje a Gardel, pero también recuperar la atmósfera de aquella época, cuando la figura del Zorzal Criollo despertaba pasiones en cada ciudad que visitaba. El guion se apoya en testimonios y crónicas de la visita de 1933, que dieron cuenta de una ciudad revolucionada por la llegada del cantor más querido de América Latina.

Las entradas tienen un valor de $15.000. Pueden adquirirse en puerta el día de cada función, a través del número de WhatsApp 343 4808780 o mediante la plataforma Eventbrite.com.