“Los equipos grandes siguen sin aparecer”, sostuvo Flotta

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta expresó en el comienzo que “los grandes no aparecen, es muy malo el momento, no solo Boca y River”.

Y siguió con el duelo entre Racing e Independiente: “Fue un buen partido el clásico de Avellaneda, el 0 a 0 marcó que no hubo muchas opciones, pero creo que debió ganarlo Independiente. Creó más chances y Racing sintió el trajín de partidos”.

A lo que agregó: “La llegada de Gustavo Quinteros le dio otra impronta al equipo, formó con un 5-3-2 y dominó el mediocampo después de los 15 minutos dominó el partido, en el segundo tiempo tuvo la chance más clara, la de Galdames que corre 40 metros con la pelota y definió mal”.

Enseguida, el Bicho contó: “Estuve en la cancha, el yerro de Galdames se produce después de un tiro libre de Racing, un rato antes había pasado lo mismo y Montiel termina mal la jugada. En lo personal no entiendo como a Costas lo lleva el partido y su énfasis, pero tampoco entiendo como si tiene un cuerpo técnico atrás que no mire ese tipo de situaciones”.

Para Flotta el golpe no hubiese sido tanto para la Academia: “Se hubiese tolerado, no gusta porque es el clásico, pero no hubiese pegado tanto porque está por jugar por Copa Argentina ante River y después tiene el partido con Flamengo”.

Y amplió: “La gente, y también los jugadores, están enfocados en eso y desconcentra”.

