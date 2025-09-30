Anunciaron conectividad para todas las escuelas rurales de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio lanzó en la escuela N°16 El Tambor de Tacuarí, de Colonia Ensayo, el Plan de Conectividad para Escuelas Rurales de Entre Ríos por el cual el gobierno provincial “instalará antenas satelitales para que todos los establecimientos educativos puedan acceder a internet”.

A partir de un convenio entre el Consejo General de Educación (CGE) y Enersa, se llamará a licitación para “lograr la conectividad en 712 escuelas rurales y reducir así una brecha digital sin precedentes”. El plan contempla una inversión provincial de alrededor de “1.200 millones de pesos anuales. Enersa se encargará de la instalación de antenas satelitales y el CGE de la adecuación tecnológica en cada escuela”.

Al respecto, el gobernador Frigerio, detalló: “Estamos anunciando un plan entre el Consejo General de Educación y Enersa para completar el 100 por ciento de conectividad de las escuelas rurales con una inversión de más de 1200 millones de pesos para igualar oportunidades en serio, para que realmente todos los estudiantes -estén donde estén en nuestra provincia- puedan tener acceso a las mismas herramientas. En el siglo XXI la conectividad es fundamental”.

Explicó luego que "no es solo la conectividad, sino el mantenimiento de la misma a través de todo el ciclo lectivo. Esto permitirá sostener la conectividad finalmente del 100 por ciento de las escuelas de la provincia, estén donde estén ubicada".

En ese marco, recordó que al asumir la gestión "el 90 por ciento aproximadamente de las escuelas urbanas tenían conectividad. Decidimos completar el 100 por ciento y lo pudimos hacer en estos meses de gestión, pero prácticamente dos tercios de las escuelas rurales no tenían conectividad".

Finalmente, aseguró que "este anuncio va en línea con poner a la educación en el centro de la escena, para que la escuela sea realmente el centro de la de la comunidad".

La iniciativa forma parte de una política educativa integral que también incluye el Plan Provincial de Alfabetización, la entrega de casi 200.000 libros a estudiantes y docentes, la implementación del Sistema de Alerta Temprana contra la deserción escolar y el fortalecimiento de la vinculación entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo.