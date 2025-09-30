Volcó un auto sobre el puente Victoria-Rosario y cuatro personas fueron hospitalizadas

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un automóvil Peugeot 307 perdió el control del rodado y volcó hasta quedar tumbado sobre el cerco perimetral del puente Victoria-Rosario.

Como consecuencia del accidente, que se registró en la noche del lunes sobre el kilómetro 47 de la ruta Nacional 174, los ocupantes debieron ser hospitalizados con heridas leves.

Fuentes policiales del Puesto de Control Vial Victoria comunicaron que el vehículo era conducido por un hombre oriundo de la localidad bonaerense de Chivilcoy y lo acompañaban sus tres hijos.

Tras el siniestro, los cuatro ocupantes fueron trasladados al hospital Fermín Salaberry de Victoria, para evaluar la gravedad de sus lesiones.