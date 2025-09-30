Atlético Paraná anunció la llegada de Santiago Lebus como flamante refuerzo

El volante formado en Unión de Santa Fe es el cuarto refuerzo para el Gato.

El experimentado volante, Santiago Lebus, es nuevo refuerzo del Decano! El oriundo de Santo Tomé, posee una dilatada trayectoria en el fútbol argentino y en el extranjero. En sus últimos fichajes vistió la camiseta de Sarmiento de Resistencia, siendo capitán del equipo en el 2024, y en el 2025 se desempeñó en Estudiantes del San Luis, ambos equipos en el Torneo Federal A.

El futbolista Santiago Lebus se transformó en la cuarta incorporación de Atlético Paraná para el próximo Torneo Regional Federal Amateur. Este martes, el club de barrio San Martín anunció la llegada del experimentado mediocampista nacido en Santo Tomé, Santa Fe.

Lebus, de 29 años, cuenta con una interesante trayectoria en el país y en clubes del exterior, aunque sus últimas experiencias han sido en el Torneo Federal A con Sarmiento de Resistencia y Estudiantes de San Luis, donde tenía contrato hasta diciembre próximo.

Surgido en Unión de Santa Fe, el volante ha jugado en All Boys, Club Deportivo Fatic (Bolivia), Independiente Petrolero (Bolivia), Real Pilar, AB Argir (Islas Feroe), ÍF Fuglafjördur (Islas Feroe), y los mencionados Sarmiento y Estudiantes.

Con Lebus, Atlético Paraná ya tiene un póker de refuerzos para el plantel conducido por Mauricio Chiementín. Los demás son: el delantero Exequiel Gómez, el defensor Mateo Alberca y el mediocampista Nicolás Naz.