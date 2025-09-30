El Teatro Negro de Praga trae su arte a la ciudad

Este jueves 2 de octubre a las 21 llegará al Teatro 3 de Febrero de Paraná el Teatro Negro de Praga, una de las compañías más reconocidas a nivel mundial en esta disciplina escénica que incorpora teatro físico, pantomima, danza, música y uso de luces y sombras en su performance.

La visita a la capital entrerriana forma parte de una gira internacional que mantiene vigente a una compañía con más de seis décadas de trayectoria. Desde su creación, el Teatro Negro de Praga se presentó en más de 80 países de cuatro continentes, siendo aplaudido en escenarios de referencia mundial como Broadway en Nueva York, el teatro La Scala en Milán, el Festival de Edimburgo en Escocia, la Expo de Osaka en Japón y la Expo Dubái en Emiratos Árabes Unidos.

Desde su fundación en 1961 por el director y creador checo Jiří Srnec, el reconocimiento internacional no tardó en llegar, ya que medios especializados de distintas partes del mundo destacaron el trabajo del grupo con frases que se han vuelto representativas de su estilo: el periódico británico The Guardian definió la propuesta como "una joya del teatro contemporáneo", el francés Le Monde la caracterizó como "pura poesía visual" y The New York Times la describió como "una experiencia para los sentidos". Estos comentarios dejaron en la cima el impacto que genera la obra a nivel artístico.

Con más de sesenta años de camino recorrido, la compañía checa conserva su vigencia y continúa marcando un rumbo dentro del panorama teatral internacional, con una permanencia que se sostiene en la originalidad de su propuesta.

Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro y en la plataforma online tickea.com.ar, con beneficios de financiación en hasta seis cuotas sin interés para clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.