Lenico Aranda acompañó el Encuentro de Rodanteros en Valle María

El diputado provincial, Lénico Aranda, participó este fin de semana del evento que convocó a más de 80 equipos de distintos puntos del país, quienes compartieron tres días de actividades, camaradería y turismo itinerante.

El Legislador estuvo presente junto al intendente local, Mario Sokolovsky, acompañando a los integrantes del grupo Viajeros Libres Argentina. “Durante mi gestión como intendente de Diamante ya habíamos tenido la oportunidad de recibir a este grupo y sabemos del impacto positivo que generan estos encuentros para la economía local, el turismo y la construcción de comunidad”, destacó.

En ese marco, Aranda hizo entrega de la declaración de Interés Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos a Alejandro Albornoz, coordinador del grupo organizador, en reconocimiento a su labor y al compromiso con una forma de viajar que promueve valores como la libertad, el respeto por la naturaleza y la vida en comunidad.

“El turismo itinerante es una alternativa que crece año a año, y desde nuestro lugar seguimos acompañando todas aquellas iniciativas que fortalecen el desarrollo local, promueven el arraigo y ponen en valor cada rincón de nuestra provincia”, concluyó Aranda.