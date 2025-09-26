En Colón, Frigerio y Walser habilitaron obras en la ex ruta 26 y el Hospital San Benjamín

Frigerio y Walser habilitaron la recuperación del corredor vial San José–Colón y la remodelación integral de la sala de internación de hombres del hospital local.

En una misma jornada, provincia y municipio concretaron dos obras claves para Colón y la microrregión: la recuperación del corredor vial San José–Colón y la remodelación integral de la sala de internación de hombres del hospital local.

Con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y del intendente José Luis Walser, se dejó oficialmente habilitada la obra de reparación de juntas, bacheo y conformación de banquinas en el tramo de la ex ruta 26 que une San José con Colón, ejecutada por CAFESG en 90 días mediante la contratista Vecchio SRL.

Más tarde, las autoridades inauguraron la Sala de Hombres del Hospital San Benjamín, una intervención largamente esperada que mejora la atención y el confort de pacientes y equipos de salud.

Un corredor más seguro para vecinos y visitantes

El tramo intervenido en la ex ruta 26 –uno de los más transitados de Entre Ríos— presentaba un deterioro histórico. La obra finalizada mejora la seguridad vial y la fluidez del tránsito, y se complementa con tareas recientes de demarcación y señalización que ordenan la circulación en todo el trayecto.

La obra ejecutada en el tramo que une San José con Colón consistió en reparación de juntas, trabajos de bacheo y conformación de banquinas, garantizando mayor seguridad y mejor transitabilidad en uno de los corredores más importantes de la provincia. Los trabajos, financiados con recursos de CAFESG, se realizaron en un plazo de 90 días por la empresa Vecchio S.R.L., quedando ahora el trayecto totalmente habilitado y señalizado.

“El tramo San José–Colón es de los más transitados y estaba en muy mal estado. En un contexto de escasez de recursos, priorizamos con fondos de CAFESG y hoy la obra está finalizada y demarcada”, señaló el gobernador Rogelio Frigerio, quien sintetizó: “Hicimos en 20 meses lo que no se hizo en 20 años”.

Por su parte, el jefe comunal destacó “un gobernador que promete y cumple” y subrayó: “Ruta 26 hoy es más segura para nuestros vecinos. De aquí nos dirigimos al hospital para inaugurar la Sala de Hombres, otro compromiso cumplido”.

Hospital San Benjamín: sala remodelada y más capacidad de respuesta

La remodelación integral de la Sala de Hombres del Hospital San Benjamín optimiza espacios de internación y acondicionamiento edilicio, elevando los estándares de calidad de atención y seguridad. La obra fue gestionada ante la provincia con financiamiento de CAFESG.

Walser adelantó que “en el próximo mes se licitará la puesta en valor de la Sala de Mujeres, para seguir fortaleciendo un hospital que atiende a toda la comunidad”.

Participaron el secretario de Gobierno Mariano Bravo; el senador departamental Ramiro Favre; el diputado provincial Mauro Godein; el vocal de CAFESG, Pablo Canali, funcionarios municipales y provinciales, entre otros.