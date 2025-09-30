Milei y Macri se reunieron en la Quinta de Olivos: “Es bueno haber retomado el diálogo”

El presidente Javier Milei se reunió con su antecesor, Mauricio Macri, con quien no tenía contacto desde hacía un año, y según trascendió ya estarían planificando un nuevo encuentro para esta semana. Ambos conversaron durante tres horas sobre la situación del país y acompañados únicamente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El encuentro lo reveló el expresidente por medio de las redes sociales.

“El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante“, contó Macri en X.

En este sentido, el referente del PRO hizo hincapié en la necesidad de que el oficialismo construya mayor gobernabilidad, aunque no se habló de cargos.