El gobernador Rogelio Frigerio inauguró en Concordia la remodelación del aeropuerto “Comodoro Pierrestegui”

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró las obras de ampliación y modernización del aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia. Este hito de infraestructura demandó una inversión superior a los 40 millones de dólares, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Concordia y la región de Salto Grande necesitan avances reales y cambios fundamentales. Hoy, no tengo dudas, Concordia y la región empiezan a despegar”, sostuvo el mandatario.

El proyecto tuvo como objetivos fortalecer la productividad económica de la región, mejorar su posicionamiento turístico y reacondicionar las instalaciones para recibir aeronaves de mayor porte. Con estas mejoras, Concordia se consolidará como un nodo de conectividad regional, impulsando la llegada de turistas nacionales e internacionales y promoviendo el desarrollo de nuevos negocios, publicó el portal del gobierno provincial.

El gobernador definió la inauguración como “un gran paso, además para que Concordia deje de ser conocida por la pobreza y sea admirada por el enorme potencial que tiene”, y precisó que a la obra “la seguimos muy de cerca para que se cumplieran los plazos y estuviera lista cuanto antes”.

“Nosotros no vinimos a hacer anuncios que se olvidan de un día para el otro. Vinimos a hacer, ese es el compromiso que tenemos. Vinimos a demostrar que se puede gobernar con hechos concretos y obras que quedan para siempre y le cambian realmente la vida a la gente”, aseguró antes de considerar que “el verdadero poder de la política nunca estuvo en los discursos, está en las transformaciones que realmente quedan. Y esta obra es una de esas transformaciones que están hechas para hacer historia”.

Insistió en que se está “impulsando el desarrollo privado en la provincia y en especial en esta región de Salto Grande. El primer paso es hacer las obras que necesitan las pymes, los productores y el turismo. Este aeropuerto es la mejor prueba de que vamos en ese camino”, remarcó.

Sin embargo, Frigerio sostuvo que “siempre queremos dar un paso más, siempre nos exigimos más”, y anunció: “Estamos impulsando un estudio estratégico de conectividad que nos permita aprovechar las oportunidades del transporte de toda la región. Vamos a avanzar en el estudio para la creación de un puerto de barcazas y una zona de actividades logísticas acá en Concordia que incluya el parque industrial y el puerto fluvial de la ciudad”.

Además, adelantó que “con la República hermana de Uruguay, vamos a diseñar circuitos turísticos binacionales que atraigan visitantes de distintas partes del mundo y estamos trabajando en el Fondo Multisectorial de Salto Grande para financiar a las empresas productoras y prestadoras de servicio que operan en la región”, agregó.

En ese marco, dijo que “Concordia y la región de Salto Grande no necesitan políticos que prometan cosas, necesitan avances reales y cambios fundamentales como el que está haciendo el intendente en la ciudad y obras como este aeropuerto. Hoy, no tengo dudas, Concordia y la región empiezan a despegar”.

Finalmente, y a modo de cierre, el gobernador aseveró: “Vamos a defender este cambio y este rumbo para no tirar por la borda el esfuerzo que estamos haciendo, porque nadie avanza para atrás, el futuro está adelante, solo tenemos que trabajar juntos para hacerlo realidad, concluyó.

Visión de desarrollo e integración regional

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, valoró las gestiones del gobernador para concretar las obras, remarcando que “tuvo un sueño, una visión cuando comenzó a gestionar el crédito ante el BID hace muchos años cuando era funcionario del gobierno nacional”. Además, destacó la trascendencia de la obra, subrayando que el aeropuerto “es una herramienta fundamental para la integración, la conectividad y el desarrollo. Esta obra no es solo de Concordia, sino que le pertenece a la región”, afirmó. Azcué resaltó que, a pocas horas de su habilitación, la pista ya había facilitado el arribo de profesionales médicos para procedimientos de ablación y donación de órganos que permitieron salvar vidas.

Orgullo

Por su parte, la representante del BID en Argentina, Viviana del Carmen Alva Hart, felicitó a la provincia por su capacidad de gestión. “Lo que han demostrado es cómo la gestión provincial puede llevar adelante retos como una infraestructura compleja como es esta. El BID se enorgullece de haber acompañado a Entre Ríos y reitera su compromiso de seguir trabajando por un crecimiento sostenido”, expresó.

El primer vuelo comercial está previsto para el 21 de octubre, con la ruta Aeroparque (Buenos Aires) - Concordia, operada por la empresa Humming Airways.

La obra

La obra incluyó la ampliación de la pista de 1.600 a 2.000 metros, la construcción de una nueva terminal de pasajeros de casi 2.000 m², una torre de control, un edificio de oficinas para organismos aeroportuarios, y espacios específicos para la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio de Salvamento y Control de Incendios. También se incorporaron áreas de servicios y tecnología como un nuevo sistema de iluminación y balizamiento, estacionamiento, salas técnicas, planta de combustible, campo meteorológico y mejoras en las redes de abastecimiento y tratamiento de efluentes.

De esta forma, Entre Ríos refuerza su infraestructura estratégica para potenciar la producción, el turismo y la integración regional.