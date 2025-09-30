Con Víctor “Diablo” Müller, se conoció la lista encabezada por Adrián Bruffal en Patronato

Víctor Müller, en la foto junto a su hijo Maverick, actualmente trabaja en Belgrano.
En Patronato no habrá elecciones y Adrián Bruffal será el próximo presidente, tal como anunció ANÁLISIS al conocer que se presentó una sola lista para la Asamblea General Ordinaria que renovará las autoridades del club el próximo 14 de octubre. Este martes, se conoció quiénes conformarán esa nómina y entre ellos figura un ídolo del club: Víctor Müller.
El delantero con pasado en Patronato –pieza clave en los ascensos del Torneo Argentino B y A de 2008 y 2010) se desempeña actualmente como entrenador de Belgrano de Paraná en Sub 17 y Sub 23. Sin embargo, formará parte de la flamante lista que encabezará Bruffal, único aspirante a ser el sucesor de Dante Molina.
Ante la Inspección General de Justicia (IPJ) se presentó la nómina que contará con Carucha, no como Director Deportivo ni Mánager, sino como uno de los integrantes de la comisión directiva.
La lista completa es la siguiente:
Pertenencia y Crecimiento Rojinegro
- Bruffal, Adrián Fernando – Presidente
- Ábalos, Darío Raúl
- Andino, Gonzalo Leandro
- Eppinger, Juan Augusto
- Gea Sánchez, Julián Augusto
- Giannechini, Alejandra Carina
- Gómez Tutau, Emiliano Juan Cruz
- Gómez, Hernán Humberto
- Lambarri, Daniel Adrián
- Lassaga, María Marta
- Menghi, José Ángel
- Migueles, María Albina
- Molina, Dante Hugo
- Müller, Víctor Javier
- Parkinson, Tomás Alberto
- Rodríguez, Yamina Celeste
- Tristán, Fermín Alfredo
Síndico titular 1:
- Mauri, Elena Hipólita
Síndico titular 2
- Abasto, Guillermo Luis
Síndico suplente
- Righelato, Simón Juan
Las bajas de la actual CD: no continuarán la actual vicepresidente, Agostina Barbagelata, Gustavo Taleb (Vocal 1°), Silvia Seip (Vocal 2°), Carina Landra (Síndico Titular 2), Pablo Chapado (Síndico Titular 3) y Diego Frutos, que dejó su cargo de vicepresidente 2do en abril del 2024.
Fuente: Código Patrón