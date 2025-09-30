Con Víctor “Diablo” Müller, se conoció la lista encabezada por Adrián Bruffal en Patronato

Víctor Müller, en la foto junto a su hijo Maverick, actualmente trabaja en Belgrano.

En Patronato no habrá elecciones y Adrián Bruffal será el próximo presidente, tal como anunció ANÁLISIS al conocer que se presentó una sola lista para la Asamblea General Ordinaria que renovará las autoridades del club el próximo 14 de octubre. Este martes, se conoció quiénes conformarán esa nómina y entre ellos figura un ídolo del club: Víctor Müller.

El delantero con pasado en Patronato –pieza clave en los ascensos del Torneo Argentino B y A de 2008 y 2010) se desempeña actualmente como entrenador de Belgrano de Paraná en Sub 17 y Sub 23. Sin embargo, formará parte de la flamante lista que encabezará Bruffal, único aspirante a ser el sucesor de Dante Molina.

Ante la Inspección General de Justicia (IPJ) se presentó la nómina que contará con Carucha, no como Director Deportivo ni Mánager, sino como uno de los integrantes de la comisión directiva.

La lista completa es la siguiente:

Pertenencia y Crecimiento Rojinegro

Bruffal, Adrián Fernando – Presidente Ábalos, Darío Raúl Andino, Gonzalo Leandro Eppinger, Juan Augusto Gea Sánchez, Julián Augusto Giannechini, Alejandra Carina Gómez Tutau, Emiliano Juan Cruz Gómez, Hernán Humberto Lambarri, Daniel Adrián Lassaga, María Marta Menghi, José Ángel Migueles, María Albina Molina, Dante Hugo Müller, Víctor Javier Parkinson, Tomás Alberto Rodríguez, Yamina Celeste Tristán, Fermín Alfredo

Síndico titular 1:

Mauri, Elena Hipólita

Síndico titular 2

Abasto, Guillermo Luis

Síndico suplente

Righelato, Simón Juan

Las bajas de la actual CD: no continuarán la actual vicepresidente, Agostina Barbagelata, Gustavo Taleb (Vocal 1°), Silvia Seip (Vocal 2°), Carina Landra (Síndico Titular 2), Pablo Chapado (Síndico Titular 3) y Diego Frutos, que dejó su cargo de vicepresidente 2do en abril del 2024.

Fuente: Código Patrón