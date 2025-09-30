“Tengo la ilusión de ganar las cuatro carreras que quedan”, dijo Werner

Mariano Werner confía en revertir el irregular momento en el TC en las últimas cuatro carreras del TC.

En el marco de la gira de la Copa de Oro, Mariano Werner recibió a la prensa de la ACTC en su propio taller que funciona en Paraná. El tricampeón de TC explicó que suele asistir al taller unas tres veces por semana, al menos durante una o dos horas, aunque en esta temporada estuvo más presente. “Trato de llegar en algún momento, compartir un mate para charlar diversos temas, ya sean las gomas para resellar, alguna novedad del motor, ver la caja o la puesta a punto de la próxima carrera”, detalló.

Según indicó, allí trabaja junto a seis personas fijas, además de tercerizar algunos servicios como ploteo o motores. “Siempre trato de que sean de acá de Paraná”, subrayó el entrerriano.

Un año complicado en el TC

En cuanto a su actualidad deportiva, reconoció que los resultados no acompañaron. “Vengo de cinco años excelentes y este año no fue así, nos pasó de todo”, afirmó al recordar abandonos por problemas en la bujía, roturas en la caja y otras complicaciones.

El paranaense admitió que esta situación lo obligó a redoblar esfuerzos y estar más presente en el taller. “Soy el único responsable de todo, de cuando pasan las cosas, cuando no se dan o cuando también se toman bien o mal las decisiones”, reflexionó.

A pesar de las dificultades, sostuvo que aún mantiene la ilusión en lo que resta de la temporada: “Todavía quedan cuatro carreras y tengo esa ilusión, con la necesidad no solo de recuperar la regularidad, sino también de ir a ganar las cuatro. Todavía depende de nosotros darlo vuelta”.

Sobre el futuro, se mostró optimista de poder revertir el mal momento y volver a ser protagonista. “Ojalá que en estas últimas cuatro carreras pueda ser el Werner de los últimos años, tanto arriba como abajo del auto”, remarcó.

El piloto de Ford dejó en claro que no se da por vencido. “Nunca. Estuve toda la semana pendiente de eso, trabajando con el equipo. Todavía creo que lo puedo dar vuelta”, dijo al anticipar su preparación para las fechas que vienen.

Además, aseguró que superar esta racha negativa sería un envión extra en su carrera. “Sé que cuando se corte esta mala racha no va a volver nunca más y espero que así sea”, confió.

Finalmente, remarcó que no se trata solo de una cuestión de títulos. “No pienso ni en ídolo ni en nada, solo en remontar un año que viene difícil, que lo quiero ganar y volver a ser contundente”, concluyó.