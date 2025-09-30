Se inauguró Mirador TEC en Paraná: “Es la entrada de Entre Ríos al siglo XXI”, sostuvo Frigerio

El centro tecnológico que inauguró Rogelio Frigerio ya cuenta con 28 empresas instaladas y más de 30 proyectos en marcha.

El centro tecnológico Mirador TEC fue inaugurado este martes en Paraná y se convirtió en uno de los edificios tecnológicos más importantes de Entre Ríos. La propuesta se plantea como un espacio de articulación entre el sector público, privado y académico, con el objetivo de impulsar la economía del conocimiento y generar empleo de calidad en la provincia.

El acto fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien destacó que el polo tecnológico “es la entrada de Entre Ríos al siglo XXI” y ya alberga 28 empresas y cerca de 30 proyectos de innovación. Además, subrayó que el edificio es autosustentable, por lo que no demandará gastos de mantenimiento al Estado.

“Decidimos destinar este edificio a los emprendedores entrerrianos de la industria del conocimiento, un sector que genera uno de cada cuatro empleos en el mundo y que seguirá creciendo, ofreciendo a los jóvenes de la provincia un espacio abierto para su desarrollo", expresó Frigerio durante la presentación.

Y agregó: “Queremos que los jóvenes sepan que no necesitan irse a otro lugar para desarrollarse profesionalmente. Y que otros de diferentes provincias vean a Entre Ríos como un destino para innovar y generar empleo”.

Por su parte, la intendenta Rosario Romero remarcó la importancia de acompañar estas iniciativas desde el municipio de Paraná. “Hace pocos días, reglamentamos una ordenanza para disminuir tasas a quienes decidan radicarse en el Mirador TEC. Es clave que la innovación y el conocimiento estén acompañados por el Estado”, señaló.

En tanto, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, explicó que el complejo incluye espacios abiertos a la comunidad. Allí se dictarán capacitaciones para adultos mayores en habilidades digitales, concursos educativos gratuitos y actividades destinadas a estudiantes de todos los niveles. "Es un gran hito para nuestra provincia en términos de innovación", sentenció.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, precisó que el edificio cuenta con 8.000 m², más de 40 oficinas ya alquiladas y alrededor de 50 proyectos vinculados a innovación tecnológica, creatividad y generación de empleo. “Desde el inicio de la gestión, el gobernador planteó una revolución digital y tecnológica, y el Mirador TEC se enmarca claramente en ese objetivo”, valoró el funcionario provincial.

En tanto, el director general de Mirador TEC, Carlos Pallotti, subrayó: “Durante siglos, el río fue fuente de riqueza para Entre Ríos. Hoy, el Mirador TEC es la oportunidad de generar una nueva economía basada en la innovación y los servicios que el mundo necesita”.

Actualmente, además de las empresas instaladas, se sumaron 26 proyectos incubados y ocho instituciones nacionales y provinciales, como INTA, INTI, Conicet, UNER y UTN. Se estima que en pocas semanas trabajarán entre 300 y 600 personas diariamente en el edificio.

El Mirador Tech se proyecta como un centro neurálgico de la economía del conocimiento en la región. Su puesta en marcha marca un hito para la provincia, que busca posicionarse como un polo de atracción de inversiones, innovación y talento joven.