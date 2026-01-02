Agua contaminada en Entre Ríos: “Es un problema relacionado al agua de pozo, en Paraná no hay ese problema”

La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Paraná, Mayra Collante, se refirió a la situación de la ciudad capital en relación a un informe técnico sobre presencia y consumo de agua contaminada con arsénico, agrotóxicos y desechos cloacales sin tratamiento en varias ciudades de la provincia. También habló de las obras que se ejecutan y de la actualidad del servicio.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Collante aseguró que en Paraná “no hay estos problemas” con la calidad del agua y explicó que “es un problema relacionado al agua de las napas profundas de pozo”.

Advirtió que “el informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires fue muy criticado por la Universidad de La Plata porque los muestreos que se tomaron fueron de diversas fuentes no todas formales, oficiales y verificadas. Pero en base a ese tipo de publicaciones, criticadas o no, está muy bueno poner en relevancia temáticas de esta sensibilidad y poner en conocimiento popular que esto es una situación que pasa y que a lo largo del país hay distintos niveles y valores”.

Destacó que “en Paraná tenemos una calidad del agua muy buena, porque es agua de río, pero no de cualquier río sino del río Paraná es que muy caudaloso y que refleja que los ríos más caudalosos tienen una capacidad de autodepuración, que significa que el ciclo biológico propio de las bacterias se hacen en el mismo río por sedimentación y el fondo de los ríos es donde se puede dar la mayor concentración de estas bacterias, una especie de cementerio del ciclo biológico. Pero en definitiva si las ciudades que estamos a la vera de los ríos no colaboramos y no ayudamos, cuando hay un régimen de sequía como hubo en 2021 y 2022, se pueden tener problemas. En el caso de Paraná, la calidad físico química del agua es muy buena”.

Comparó que “cuando se habla de agua de pozos, en general las características se mantienen a lo largo del tiempo, por eso se sabe que el arsénico, en mayor o menor medida, sigue un régimen estable que es correlativo con la calidad propia, intrínseca de esa napa del pozo. Lo que se cuestiona ahora es que en esos pozos puede haber una modificación del estrato y que haya mayor arsénico y mayor concentración de contaminantes asociadas a cómo tratamos los suelos”.

Aclaró que “al no ser investigadora del tema, sería muy imprudente afirmar que los contaminantes en Entre Ríos puedan generar un cambio en esa estabilidad propia, en el carácter de las napas. De todos modos, en todos los casos creo que lo importante es hacer el muestreo, seguir el dato y dar una opinión sustentada”.

Reveló que “en Paraná hay un caso puntual con agua de pozo en el barrio 188 Viviendas y en Paraná XVI donde hay una combinación de guas de red con aguas de pozo, que tienen buenos parámetros” y adelantó que “en 188 Viviendas por una cuestión de la red propia de agua, uno de los objetivos que tenemos es mejorar los parámetros que hacen a la vida diaria, porque el agua es buena, pero genera una cantidad de sarro que provoca una serie de problemas en las instalaciones. Por eso el objetivo es poder llegar con presurización acorde en la red y poder tener el agua de pozo solamente como respaldo”.

Planteó además que “cada caso es único, no es una solución única para todos los lugares, hay que ver quiénes tienen pozo, qué tan cerca están del río, cuáles son las alternativas tecnológicas en cada ciudad, y ninguna de ellas es de fácil acceso económico, lleva un proceso técnico. Lo primero y muy importante es trabajar bien sobre los datos y la generación de información, reflejar una conducta responsable sobre cómo se podría trabajar, prever cuáles son las alternativas, tomar una decisión sobre ellas y luego hablar del costo”.

Sobre las opciones de construcción de las obras necesarias, planteó que “muchas veces son los privados los grandes incentivadores, sí se inicia por el Estado al tomar la decisión de que la temática sea puesta en foco y avanzar, pero después dentro de las alternativas el rol del privado no deja de ser muy bueno”.

La situación en Paraná

Consultada por reclamos de barrio San Agustín y zona oeste, la funcionaria planteó que “por un lado tenemos las obras y por otro lado tenemos la realidad sobre la cual trabajamos. Las obras que se han hecho, que son necesarias y basales, son para que el sistema tenga durabilidad. Si a la obra que tengo, no la mantengo como se debe, no hay durabilidad y lo que se ha hecho es trabajar sobre la toma de agua, darle el respaldo tecnológico para que no cualquier situación de riesgo ponga en jaque a todo el sistema, asegurar con las impulsiones –que no es menor la obra de 500 que está muy cerca de concluir- que nos proveen posibilidad de impulsar mayor volumen en menos tiempo, poder distribuir a demanda significa inteligencia del sistema”.

“Lo que afecta a los vecinos de San Agustín es la necesidad de trabajar sobre las redes de distribución, que implica un comportamiento planificado, con los datos que nos da la propia red. Lo que pasa en zona oeste es que Obras Sanitarias interpreta las válvulas, trata de adecuarlas para que se distribuya tratando de sectorizar, y el trabajo más fuerte de 2026 será acompañar esas obrs grandes que se están haciendo con un trabajo sectorizado sobre las mallas”.

Como ejemplo, la funcionaria municipal contó: “El domingo previo a la Navidad hubo una gran rotura en un antiguo caño de 500 mm, que se rompe porque las juntas de goma estaban viejas, y en menos de tres o cuatro horas se normalizó el sistema, de manera muy veloz, pero al retomar la impulsión el bombeo generó que una pieza que ya estaba vieja en avenida Ejercito se termine de romper y desconecta un caño de 140 milímetros. Un caño de 140 milímetros con 15 metros de columna de agua impulsa una cantidad de agua que baja los niveles del distribuidor y de presurización del oeste, y sin sectorizar adecuadamente la malla nos produjo cuatro o cinco días de dificultades arduas para encontrar lo que estaba aconteciendo, porque el agua no aflora en la calzada. Fueron varios días para encontrar una pérdida de gran magnitud que no aflora en la calle. Una vez encontrado el lugar del problema, se produjo la reparación y se volvió a trabajar de manera acorde y a normalizar el servicio. El año pasado se produjo un problema semejante con un caño de 200”.

En cuanto a la obra en ejecución, sostuvo que “la previsión para terminarla es el 15 de enero, pero hay que ser coherente y dependiendo de la cuestión climática, habría que pensar en la tercera semana de enero”.