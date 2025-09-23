Trump a Milei: “Tiene mi total respaldo para la reelección”

Javier Milei y Donald Trump se reunieron en la ONU para cerrar un voluminoso préstamo que permita a la Argentina cancelar su deuda soberana que vence en los próximos 15 meses y a su vez fortalecer las reservas del Banco Central.

Antes de llegar a la cita, que inició a las 12.35 hora de Manhattan, Trump posteó una fuerte declaración política a favor de Milei.

“El muy respetado presidente de Argentina ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos. Heredó un «desastre total» con una inflación horrible causada por el anterior presidente radical de izquierda (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto", sostuvo el presidente de Estados Unidos.

Y remató en su cuenta de Truth Social: “Hemos tenido una relación extraordinaria con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar por su increíble camino hacia el éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. ¡Nunca les defraudará!}“.

Al concluir el encuentro, que excedió las expectativas del presidente y los integrantes de su Gabinete Nacional, Milei publicó en su cuenta oficial:

“Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario”.

Y a su turno, Caputo posteó:

“Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro presidente Milei. Argentina será próspera! Gracias Presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Gracias Scott Bessent. Gracias Secretario Rubio”.

Durante el cónclave en la ONU, Junto al Presidente se alinearon Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía- y el canciller Gerardo Werthein. Y enfrente estaban Trump, Marco Rubio -secretario de Estado-, Scott Bessent -secretario del Tesoro y Susan Wiles, su jefa de Gabinete.

Este fuerte respaldo político tiene su correlato con el apoyo económico de los Estados Unidos a la Argentina, que exhibe la relación ideológica y personal entre Milei y Trump y ratifica la alianza estratégica entre ambos países.