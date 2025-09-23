TC Pick Up en Paraná: el viernes se hará la presentación oficial

Mariano Werner será uno de los protagonistas en la primera carrera del TC Pick Up en Paraná.

Este viernes, desde las 19.30, se realizará la presentación oficial de la octava fecha del campeonato 2025 de las TC Pick Up, prevista para este fin de semana. Además, junto a la especialidad de las camionetas, llegará el TC Pista Pick Up, el Turismo Carretera 2000 y el Turismo 4000 Argentino. La conferencia de prensa se desarrollará en la puerta principal de la Sala Mayo, ubicada en la costanera baja de la ciudad de Paraná.

Durante el encuentro con la prensa, estarán presentes pilotos de las categorías que compartirán el fin de semana en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, directivos de la institución y también de la Asociación Corredores de Turismo Carretera.

El autódromo ubicado en Sauce Montrull, que recibirá por primera vez a las camionetas, se convierte así en el décimo escenario que visitan desde su creación hace siete años. También lo es que las otras categorías visitan el trazado entrerriano, algunas de las cuales son de reciente creación.

La categoría encara el último tramo de la temporada, luego del cierre de la Etapa Regular en Río Cuarto.

En el Autódromo Ciudad de Paraná se iniciará la Copa de Oro, donde estarán presentes los pilotos entrerrianos, tal es el caso de Mariano Werner y la vuelta a la especialidad del Omar Gurí Martínez.