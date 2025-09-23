Víctor Laplace: “Este gobierno va a pasar a ser el peor de la historia argentina”

El reconocido actor se refirió a los recortes del Estado en el sector cultural, al tiempo que se mostró al frente de un nuevo proyecto a sus 82 años.

El reconocido actor Víctor Laplace sostuvo que el Gobierno de Javier Milei “va a pasar a ser el peor de la historia argentina”, frente a los recortes en el área de cultura a nivel nacional, al tiempo que protagoniza un nuevo proyecto a los 82 años.

A más de un año del vaciamiento del INCAA, el intento de desmantelamiento del Instituto Nacional del Teatro, en medio de marchas de jubilados por recortes presupuestarios al igual que el Hospital Garrahan, Laplace explicó sobre el ejecutivo: “Se pusieron en contra de la gente, del Garrahan, los jubilados y el maltrato hacia ellos. Eso no se hace”.

“Hacemos mucha fuerza con el Instituto Nacional del Teatro que también afronta un momento muy delicado, al igual que la cultura en general. Un país que se jacta de un movimiento cultural importante a nivel federal y de punta a punta”, añadió en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

En el marco de la inauguración del piano bar “Homero” en Palermo, junto a Julieta Novarro y Pablo Novak, el intérprete contó: “Dirigí obras en Microteatro y me encantó porque son 15 minutos y la gente está al lado. Me gustó dirigir y no actué, hubo jóvenes que fueron alumnos de mi escuela de teatro”.

El artista, a los 82 años y con una extensa trayectoria en su haber, reveló con entusiasmo sus nuevos proyectos: “Soy parte de la obra ‘Don Juan, el peor de todos’ en el Centro Cultural de la Cooperación. Habrá funciones durante todo el año y haremos giras a partir de ahí”.

Es que anteriormente, Laplace explicó que desea “terminar su carrera haciendo arte”, ante lo que acotó: “La profesión tiene cuatro o cinco cosas, de las cuales uno puede nutrirse muy fuertemente. El cine, el teatro, la literatura y la poesía son elementos que me nutren y hacen feliz”.

“Con eso me considero un ser, no especial, sino que aprendo cosas nuevas todo el tiempo. Aprendo de la gente jóven que hace cosas talentosísimas. Los jóvenes tienen otra manera de pensar el teatro, ni mejor, ni peor, sino con menos Shakespeare”, cerró antes de sumarse al piano instalado en Serrano 1141, donde ya funciona el espacio impulsado por los creadores de Microteatro.

Entre los invitados también se encontraban Leonardo Sbaraglia, Dan Breitman, Josefina Sarkany, José María Listorti y Guillermina Valdés, entre otras reconocidas figuras del espectáculo.

Fuente: Noticias Argentinas.