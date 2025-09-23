Mario Martínez presentará una nueva función de “Una de Pirandello” en La Hendija

El espectáculo de Mario Martínez “Una de Pirandello”, es la versión para un actor de la obra “Seis personajes en busca de autor”, del clásico autor Luigi Pirandello.

La obra, que fue declarada de interés institucional por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, tendrá una nueva función el sábado 10 de octubre a las 21 horas en La Hendija. La reserva de entradas puede realizarse al 343-512 6724

En un fragmento de su crítica, titulada Desafiante versión del clásico de Luigi Pirandello “Seis personajes en busca de autor”, Carlos Marín afirmó:

“A lo largo de su trayectoria, a Mario Martínez siempre le ha atraído abordar los clásicos. Quedan como hitos de su derrotero artístico, entre otras, sus puestas de Madre Coraje, del alemán Bertolt Brecht; de La casa de Bernarda Alba, del granadino Federico García Lorca; y de Mi´hijo el dotor, del rioplatense Florencio Sánchez.

“Para Martínez el teatro es uno de los vectores estratégicos que impulsan su vida. Trabajar sobre “las tablas” ha sido y será móvil principal de su pasión existencial. Su desempeño en esta nueva producción lo deja muy en claro. No es casual que haya elegido este texto, en el cual la profundidad de los parlamentos concebidos por el talento de Pirandello, nos lleva a sumergirnos en hondas reflexiones sobre este arte y el sentido que posee en la existencia humana. A través del texto se plantean las preguntas esenciales que se formula nuestra especie: ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la razón fundamental por la cual existimos en esta dimensión de tiempo y espacio? Estas, entre otras, se desovillan a lo largo de la hora y media de la puesta.

“Mario Martínez ha tomado de modo consciente varias decisiones riesgosas. Una, la más evidente, dar carnadura en escena él mismo, a una docena de personajes. Se trata de una apuesta riesgosa por la cantidad de personajes a encarnar, cada uno con sus complejidades, sus matices, sus historias y conflictos (trasfondo que expresa perfectamente varios momentos dilemáticos del texto pirandelliano).

“Es un desafío de una magnitud tremenda. Un desafío que exige un despliegue sobrehumano de energía (física, psíquica, emotiva) para lograr el propósito de modo satisfactorio.

“Es en su rol de escenógrafo, desde lo estético y visual, donde nuevamente Martínez vuelve a brillar con su talento.

“Respeto y dignidad, dos palabras que atraviesan esta nueva propuesta teatral de Mario Martínez”.

Nueva función

La obra, que fue declarada de interés institucional por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, tendrá una nueva función el sábado 10 de octubre a las 21 horas en La Hendija. La reserva de entradas puede realizarse al 343-512 6724