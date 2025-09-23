El cantante habló de la llegada de su nieta, fruto de la relación de su hijo Jake con la actriz Millie Bobby Brown.

Jon Bon Jovi se convirtió en abuelo a los 63 años, ya que su hijo Jake adoptó una niña con su pareja, la actriz Millie Bobby Brown. En una entrevista con Bunnie XO, el cantante habló de este nuevo momento de su vida.

“Es una locura, pero maravilloso. Increíble. Adoptaron una niña, conocimos al bebé, obviamente, y en cuanto la ves, se convierte en tu nieta. Es tu bebé. Es una locura, pero maravilloso. Increíble”, expresó Bon Jovi.

“Es hermoso. Ser abuelo te cambia", reveló el artista, muy feliz con la llegada de la niña a su familia.

Sobre la decisión de su hijo y de la actriz de adoptar, aseguró que les dio todo su apoyo: “Ellos son maduros para su edad, lo entendimos desde el principio. Así que les dimos nuestra bendición. Millie viene de una familia cuyos padres siguen juntos y se casaron muy jóvenes también. Ellos dos se enamoraron y pensamos: ‘Está bien, los apoyamos’. Y está funcionando”.

Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown comenzaron su relación en 2021, cuando ambos eran adolescentes. Ambos tienen 21 años y tomaron la decisión de convertirse en padres. "Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, expresaron en redes sociales cuando dieron a conocer la noticia.

