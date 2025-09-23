Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: ¿cómo se llama?

El parto fue en Inglaterra y las abuelas estuvieron presentes.

Alexis Mac Allister y AIlén Cova se convirtieron en padres este martes 23 de septiembre, unos días antes de la fecha probable de parto. La bebé nació en Inglaterra y la llamaron Alaia.

"Ya está entre nosotros, acaba de nacer en Inglaterra. Lo chequeamos con la familia", contó el periodista Guido Zaffora, en la TV Pública.

El lunes, el jugador de la Selección Argentina expresó en un posteo que no iba a acudir a la ceremonia del Balón de Oro por cuestiones personales: "No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor".

Las madres de Alexis y Ailén viajaron durante el fin de semana a Europa para estar presentes en el momento del nacimiento de la primera hija de la pareja.

La relación entre el jugador y Ailén Cova tomó mucha trascendencia por la manera en la que él terminó su vínculo con su anterior novia, Cami Mayan, que la dejó tras haber salido campeón en el Mundial de Qatar 2022 para iniciar una relación con Ailén, su mejor amiga desde la infancia.

Fuente: Noticias Argentinas.