El argentino Mastantuono definió con un gran derechazo para su primer grito en España.

El futbolista argentino Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Fue este martes 23 de septiembre, en la victoria por 4 a 1 del equipo Merengue ante Levante en el estadio Ciudad de Valencia, por la sexta fecha de la Primera División de la Liga Española.

El exRiver anotó el segundo tanto del equipo dirigido por Xavi Alonso, cuando transcurrían 37 minutos del primer tiempo. El brasileño Vinicius comandó un contraataque, se la pasó a Mastantuono, que ingresó al área y, de derecha, la colgó en el ángulo para aumentar la diferencia. A mediados del complemento, el argentino fue reemplazado por Jude Bellingham.

Vinicius y Kylian Mbappé por duplicado anotaron los otros goles para la Casa Blanca. Etta Eyong decoró el resultado con el descuento para el elenco local.

Cabe destacar que el último argentino que había convertido para Real Madrid fue Nicolás Paz, en la victoria frente al Nápoli por la UEFA Champions League, en noviembre de 2023, consigna TyC Sports.