Rocamora se puso en movimiento rumbo a la Liga Argentina de Básquet

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay empezó este lunes su pretemporada para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol. El conjunto de La Histórica será uno de los tres equipos entrerrianos en la categoría; los otros serán Central Entrerriano de Gualeguaychú y La Unión de Colón.

La cita se dio en el estadio Julio César Paccagnella, pocos minutos después de las 21. Allí, Cristhian Domínguez convocó a todos los jugadores en la mitad de la cancha para darles la bienvenida y también iniciar oficialmente la primera práctica con vistas a la competencia que en esta nueva temporada contará con la participación de 34 equipos.

El coach dirigió un mensaje a los jugadores y luego presentó al resto del cuerpo técnico que tendrá a Laura Soledad González como primera asistente, Santiago Rodríguez Perdomo a cargo de la preparación, y el cuerpo médico que estará conformado por el Dr. Jorge Roude y el kinesiólogo Alejo Challio.

En la presentación también estuvieron presentes la coordinadora y entrenadora de Liga Femenina, Sabrina Scévola; y los profes de categorías Intermedias, Leonardo Domínguez y Norberto Santini. En total fueron 18 los jugadores que estuvieron en la primera práctica ya que sumaron algunos Juveniles que habían entrenado antes.

Después de las palabras de Domínguez, Lali González y el PF Rodríguez Perdomo fue tiempo de empezar a transpirar donde la parte física y los test fueron lo primero que se vio. También se dieron diferentes trabajos con pelota con ambos entrenadores trabajando con los distintos grupos.

Hay que destacar también que en el estadio continúan las mejoras y refacciones, días atrás se repintó el parqué de la cancha, se mejoró notablemente la iluminación; al tiempo que siguen adelante los trabajos de cambio de mesa de control y banco de suplentes, nueva zona de plateas y también se bajó el tablero principal.

Esta primera semana continuará este martes con doble turno distribuidos en los horarios de las 13 y 19. Las prácticas en dos jornadas se repetirán jueves y viernes, mientras que miércoles y sábado será solamente por la mañana. El domingo el plantel tendrá jornada libre.

El plantel

Bases: Tomás Jurgensen, Pascual Santini y Tomás Losada

Escoltas: Agustín Cavallín, Franco Ferreyra Bonnín y Valentino Biagi

Aleros: Agustín Carnovale, Lucas Maldonado, Kevin Herrera Notari y Agustín Sarjanovich

Ala pivots: Franco Maeso y Valentino Occhi

Pivots: Maximiliano Acevedo y Bautista Mangioni

Prensa Rocamora