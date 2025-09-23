El Municipio, hoteleros y Empatur organizan una nueva noche con pizzas a precios especiales

Se realizará este miércoles 24, de 20 a 24, una nueva edición de “Paraná ama la pizza”, con un 50% de descuento en comercios adheridos y con variedades seleccionadas. La propuesta busca acompañar al sector gastronómico y que los paranaenses puedan disfrutar de una jornada en familia o con amigos.
La iniciativa es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP) junto al Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) y la Municipalidad de Paraná.
“Desde el Estado Municipal en este trabajo en conjunto con el sector privado en la mesa del Ente de Turismo impulsamos nuevamente esta idea que ya ha tenido anteriores ediciones bajo la idea de incentivar el consumo y mostrar lo nuestro en beneficio para la gastronomía y para los consumidores”, remarcó el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani.
“La gente responde muy bien a estas iniciativas. Les gusta, salen a pasar una noche distinta y eso se ve en los locales donde muchos se llenan”, reconoció Osvaldo Cabrera, secretario AEHGP.
El beneficio es solo para consumición en el local, no incluye delivery y puede abonarse con cualquier medio de pago. En total son 26 los locales adheridos.
Para quienes requieran productos sin TACC, deberán realizar reserva previa en los establecimientos señalados.
Los comercios adheridos son:
Las Vegas Pizzería (opcion Sin Tacc)
Buenos Aires 499
Whatsapp: +5493434225737
Insta: lasvegaspizzeriabar
Face: lasvegaspizzeriaa
La Fourchette Restaurante (opción Sin Tacc)
Dirección: Gral. Justo José de Urquiza 976
Gran Hotel Paraná
Whatsapp: +5493434474731
Insta: lafour_chette
Face: restaurante.lafourchette
Boston Beer Pub
Dirección: Corrientes 527
Whatsapp;+543434161838
Insta. @ Bostonbeerpub
Face: Bostonbeerpub
Lennox Bar (opción Sin Tacc)
Dirección: Arturo Illia 488
Whatsapp: +54 9 3436 20-0887
Insta: @paranalennox
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
WhatsApp: +5493434541005
Insta: liverockparana
Face: LiveRockParana
Nogaró Pizzería
Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá
Tel.: 03434311270
WhatsApp.: +5493435053181
Insta: @ pizzerianogaroparana
Face: pizzerianogaroparana
Pizzería Popular Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Whatsapp: +5493434682878
Intsa: pizzeriapopular.parana
Pizza Paraná
Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
Whatsapp: +5493433011000
Instagram: Pizzaparana.ok
Río Restó Bar
Dársena del Puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275
Whatsapp: 343 5165829
Insta: rio.resto.bar
Face: Riorestobarparana
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
WhatsApp: +5493434545157
Insta: elestriborestobar
Face: ElEstriboRestoBar
El Estribo Choperia
Italia 255
WhatsApp: +543434518015
Inta: elestribochop
Flamingo Paraná
Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín
Tel.: 0343 4311711
Insta: @flamingoparana
Face: Flamingo Paraná
Liverpool City Restó
Dirección: Alameda de la Federación 419
WhatsApp.: 343 5054514
Insta: @liverpoolcityresto
Face: Liverpoolcityresto
Bar Maipú
Maipú y Perón
Whatsapp: +5493434156124
Insta: barmaipu
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Whatsapp 3435061107
Insta: maipu.sanjuan
Maipú América
Av Américas 2130
Whatsapp 3435061108
Insta: maipu.america
El Refugio Restó
Juan Báez 745
3434722470
Insta: resto refugio
Arde Flora (opción Sin Tacc)
Av. Laurencena 12
Whatsapp: 343 5075644
Insta: @ardeflora
Bodegón Las Flores
Córdoba 528
Whatsapp : 3435179742
Insta: Las Flores Bodegón
La Zona Parrilla y Restaurante
Santiago del Estero 360
Whatsapp: +54 9 343 507-9919
Face: lazonaparrillarestaurante
Insta: @la_zona_parrilla
Ibérico Bar
Dirección: Victoria 407
WhatsApp.: +5493434150656
Insta: @ibericobar
De Barro
Salta 624
WhatsApp: +5493434664703
Insta: debarro.ar
Blas Bar Café Restó
Blas Parera y Carlos Darwin.
Whatsapp: +54 9 3435 25-9528
Insta: blas.parana
Cantinero Entrerriano
Av. Laurencena 375
Face: cantineroentrerriano
Inst: cantinero.entrerriano
Bel Panino Facacceria y Pizzería
Salta y Victoria
Whatsapp: +54 9 3435 08-0003
Av. Ramirez y Don Bosco
Whatsapp:+54 9 3435 08-9098
Insta: Belpanino.parana
Picó
Av. Almafuerte 1793
Whatsapp: 3434403172
Inta: pico.paranaok
La Bartola Bar
Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)
Tel.: 03434071406
WhatsApp.: +5493434513160
Insta: @ barlabartola
Face: barlabartola
Patio Cervecero Oro Verde
Los Tordos 291, Oro Verde (Paseo de los trenes)
Whatsapp: 3434281940
Insta. @patiocrevecerooroverde