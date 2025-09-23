Locales

El Municipio, hoteleros y Empatur organizan una nueva noche con pizzas a precios especiales

23 de Septiembre de 2025 - 13:50

Se realizará este miércoles 24, de 20 a 24, una nueva edición de “Paraná ama la pizza”, con un 50% de descuento en comercios adheridos y con variedades seleccionadas. La propuesta busca acompañar al sector gastronómico y que los paranaenses puedan disfrutar de una jornada en familia o con amigos.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP) junto al Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) y la Municipalidad de Paraná.

“Desde el Estado Municipal en este trabajo en conjunto con el sector privado en la mesa del Ente de Turismo impulsamos nuevamente esta idea que ya ha tenido anteriores ediciones bajo la idea de incentivar el consumo y mostrar lo nuestro en beneficio para la gastronomía y para los consumidores”, remarcó el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani.

“La gente responde muy bien a estas iniciativas. Les gusta, salen a pasar una noche distinta y eso se ve en los locales donde muchos se llenan”, reconoció Osvaldo Cabrera, secretario AEHGP.

El beneficio es solo para consumición en el local, no incluye delivery y puede abonarse con cualquier medio de pago. En total son 26 los locales adheridos.

Para quienes requieran productos sin TACC, deberán realizar reserva previa en los establecimientos señalados.

Los comercios adheridos son:

Las Vegas Pizzería (opcion Sin Tacc)

Buenos Aires 499

Whatsapp: +5493434225737

Insta: lasvegaspizzeriabar

Face: lasvegaspizzeriaa

La Fourchette Restaurante (opción Sin Tacc)

Dirección: Gral. Justo José de Urquiza 976

Gran Hotel Paraná

Whatsapp: +5493434474731

Insta: lafour_chette

Face: restaurante.lafourchette

Boston Beer Pub

Dirección: Corrientes 527

Whatsapp;+543434161838

Insta. @ Bostonbeerpub

Face: Bostonbeerpub

Lennox Bar (opción Sin Tacc)

Dirección: Arturo Illia 488

Whatsapp: +54 9 3436 20-0887

Insta: @paranalennox

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

WhatsApp: +5493434541005

Insta: liverockparana

Face: LiveRockParana

Nogaró Pizzería

Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá

Tel.: 03434311270

WhatsApp.: +5493435053181

Insta: @ pizzerianogaroparana

Face: pizzerianogaroparana

Pizzería Popular Corrientes

Corrientes y Nogoyá

Whatsapp: +5493434682878

Intsa: pizzeriapopular.parana

Pizza Paraná

Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó

Whatsapp: +5493433011000

Instagram: Pizzaparana.ok

Río Restó Bar

Dársena del Puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275

Whatsapp: 343 5165829

Insta: rio.resto.bar

Face: Riorestobarparana

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

WhatsApp: +5493434545157

Insta: elestriborestobar

Face: ElEstriboRestoBar

El Estribo Choperia

Italia 255

WhatsApp: +543434518015

Inta: elestribochop

Flamingo Paraná

Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín

Tel.: 0343 4311711

Insta: @flamingoparana

Face: Flamingo Paraná

 

Liverpool City Restó

Dirección: Alameda de la Federación 419

WhatsApp.: 343 5054514

Insta: @liverpoolcityresto

Face: Liverpoolcityresto

 

Bar Maipú

Maipú y Perón

Whatsapp: +5493434156124

Insta: barmaipu

 

Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

Whatsapp 3435061107

Insta: maipu.sanjuan

Maipú América

Av Américas 2130

Whatsapp 3435061108

Insta: maipu.america

 

El Refugio Restó

Juan Báez 745

3434722470

Insta: resto refugio

Arde Flora (opción Sin Tacc)

Av. Laurencena 12

Whatsapp: 343 5075644

Insta: @ardeflora

Bodegón Las Flores

Córdoba 528

Whatsapp : 3435179742

Insta: Las Flores Bodegón

La Zona Parrilla y Restaurante

Santiago del Estero 360

Whatsapp: +54 9 343 507-9919

Face: lazonaparrillarestaurante

Insta: @la_zona_parrilla

Ibérico Bar

Dirección: Victoria 407

WhatsApp.: +5493434150656

Insta: @ibericobar

 

De Barro

Salta 624

WhatsApp: +5493434664703

Insta: debarro.ar

 

Blas Bar Café Restó

Blas Parera y Carlos Darwin.

Whatsapp: +54 9 3435 25-9528

Insta: blas.parana

 

Cantinero Entrerriano

Av. Laurencena 375

Face: cantineroentrerriano

Inst: cantinero.entrerriano

 

Bel Panino Facacceria y Pizzería

Salta y Victoria

Whatsapp: +54 9 3435 08-0003

Av. Ramirez y Don Bosco

Whatsapp:+54 9 3435 08-9098

Insta: Belpanino.parana

Picó

Av. Almafuerte 1793

Whatsapp: 3434403172

Inta: pico.paranaok

La Bartola Bar

Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)

Tel.: 03434071406

WhatsApp.: +5493434513160

Insta: @ barlabartola

Face: barlabartola

Patio Cervecero Oro Verde

Los Tordos 291, Oro Verde (Paseo de los trenes)

Whatsapp: 3434281940

Insta. @patiocrevecerooroverde

