La Secretaría de Trabajo declaró ilegal la medida de fuerza de ATE en Gualeguaychú

El Gobierno de Gualeguaychú informó que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos resolvió declarar ilegal la medida de acción directa que había sido iniciada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) el 17 de septiembre de 2025, y que actualmente está vigente en el ámbito municipal por tiempo indeterminado.

En sus considerandos, la Secretaría destaca que “la notificación de la medida fue presentada el mismo día de su realización, incumpliendo el plazo mínimo regulado y sin autorización previa para su convocatoria”, a la vez que remarca que “no se trató de una asamblea gremial, sino de una retención de servicios, configurando una acción que faculta al Municipio a disponer medidas sobre la remuneración acorde a las horas efectivamente trabajadas.

Además, no se garantizó la cobertura mínima de los servicios esenciales, en infracción a la Ley n.° 25.877 y la Ordenanza Municipal N°12.860/2023”, y destaca que “la situación se agrava en el marco del estado de emergencia hídrica, social, económica, administrativa y vial vigente en la ciudad, dado que la interrupción de servicios afecta directamente a la comunidad”.

Se indica, además, que “las inspecciones realizadas constataron que los servicios esenciales se encuentran interrumpidos y sin garantías mínimas de funcionamiento”.

De esta manera, la medida se consideró excesiva y desproporcionada por su carácter de tiempo indeterminado, por la cantidad de horas insumidas y por la afectación sobre áreas sensibles.

La resolución también puntualiza que la medida repercute en servicios esenciales tales como mantenimiento, energía, agua y cloacas, bacheo, asfalto y cordón cuneta.

En consecuencia, la Secretaría de Trabajo dispuso declarar la ilegalidad de la medida de acción directa de ATE, ordenar el cese inmediato de la medida y garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales en el ámbito municipal.

De esta manera, el Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con la legalidad, la continuidad de los servicios y el bienestar de la ciudadanía, manteniendo abiertos los canales de diálogo con las organizaciones sindicales en un marco de respeto y responsabilidad.