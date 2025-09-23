Primera Nacional: Patronato jugará media hora más temprano ante Almagro

Patronato recibirá a Almagro este domingo por la 33ª fecha y cerrará sus compromisos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella antes del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional. El encuentro se jugará desde las 15.30 y no a las 16, como estaba previsto, según informó este martes el Rojinegro en sus redes sociales.

La modificación responde a la definición de los descensos en la Zona A, ya que varios equipos –entre ellos el rival de Patrón- se juegan la permanencia en estas últimas dos fechas. Por esta razón, el encuentro en barrio Villa Sarmiento se disputará media hora más temprano de lo previsto originalmente.

En idéntico horario jugarán: Alvarado de Mar del Plata-All Boys; Los Andes-Ferro Carril Oeste; Güemes de Santiago del Estero-San Miguel y Deportivo Madryn-Arsenal de Sarandí.

Las posiciones en la zona baja de la tabla están al rojo vivo: Ferro Carril Oeste tiene 35 puntos, Güemes y Almagro 34, Alvarado 32 y Arsenal 31. Cabe recordar que los dos últimos descienden directamente de categoría.

En la lucha de arriba, Patronato suma 47 unidades, al igual que Gimnasia y Tiro de Salta y San Martín de Tucumán, pero por diferencia de gol se ubica quinto. Un punto ante Almagro le permitirá asegurarse un lugar en el Reducido, pero una victoria lo ubicaría con buenas chances de escalar al tercer puesto, dependiendo del resultado de San Miguel en Santiago del Estero.