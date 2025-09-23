Mateo Alberca se sumó a Atlético Paraná para el Torneo Regional Federal Amateur

Atlético Paraná confirmó su segunda incorporación para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Mientras el plantel transita sus primeros entrenamientos con Mauricio Chiementín como director técnico, el club de barrio San Martín confirmó la llegada de Mateo Alberca.

El defensor central llegó desde Unión de Santa Fe y tiene 21 años. Nació el 30 de abril de 2004 en Olavarría y allí dio sus primeros pasos también en el fútbol vistiendo los colores del Club Embajadores. De allí pasó a Independiente de Avellaneda con edad de octava división.

En principio jugó como volante ofensivo, pero luego se transformó en marcador central, de buena técnica. Jugó tres temporadas en la reserva del Rojo y fue campeón en 2023. En febrero de este año llegó a Unión de Santa Fe, donde firmó su primer contrato como futbolista profesional.

Cabe destacar que Alberca ya entrena con el plantel Decano y está a las órdenes del DT, al igual que el delantero Exequiel Gómez, quien llegó proveniente de Colón de San Justo.