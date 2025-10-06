Scott Bessent y Luis Caputo discutieron detalles del salvataje financiero

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, usó las redes sociales para darle la bienvenida al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su comitiva. Adelantó que durante su estadía, "continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina".

"Me complace dar la bienvenida @LuisCaputoAR y a la delegación argentina a la @USTreasury . Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina", escribió en "X", Bessent.

Pleased to welcome @LuisCaputoAR and the Argentine delegation to the @USTreasury.



During their time here in Washington, we will continue our productive discussions on the several options that Treasury has at the ready to support Argentina’s strong policies. pic.twitter.com/MZVaxJIp1J — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 6, 2025 La comitiva argentina - liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo - aterrizó el sábado en Estados Unidos para cerrar los detalles del auxilio del Tesoro de EEUU.

La reunión entre los equipos técnicos se suma a la invitación que extendió el gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei para que visite la Casa Blanca y deja abierta la posibilidad de que la ayuda financiera llegue antes del 27 de octubre, primer lunes pos elecciones legislativas.