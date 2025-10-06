Primera Nacional: Patronato jugará el domingo por el Reducido e irá televisado

Patronato visitará a Estudiantes de Río Cuarto el próximo domingo 12 de octubre desde las 19.10, con transmisión de la señal de cable TyC Sports. El encuentro será por la primera llave del Reducido por el segundo ascenso a Primera División.

El equipo de Gabriel Gómez se presentará en el estadio Antonio Candini después de haber cerrado la fase regular en el octavo puesto de la Zona A, con 49 puntos. Por su parte, el León concluyó segundo en la Zona B, con 60 unidades.

Cabe destacar que el partido será único en esta instancia y con ventaja deportiva para el equipo cordobés por haber terminado mejor posicionado en la tabla. En caso de empate, también avanzará de ronda Estudiantes, por lo tanto, el Santo estará obligado a ganar para seguir en carrera.