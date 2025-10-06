¿Taylor Swift se inspiró en Luis Miguel?: sorprende el parecido de una canción del nuevo disco con un clásico

Fans en redes sociales detectaron una fuerte similitud entre “Opalite”, del álbum “The Life Of a Showgirl”, y el hit “Dos Enamorados”.

El lanzamiento del nuevo y esperado álbum de Taylor Swift, "The Life Of a Showgirl", desató una inesperada polémica que conecta a la megaestrella estadounidense con uno de los íconos más grandes de la música latina: Luis Miguel. Fans con oídos atentos detectaron un sorprendente parecido entre la melodía de su nueva canción, "Opalite", y el clásico "1+1=2 Enamorados", que "El Sol de México" popularizó en los 80.

La similitud, especialmente notoria en el coro de ambos temas, ha inundado las redes sociales con debates, comparaciones y teorías que van desde la inspiración y el homenaje no declarado hasta la simple coincidencia creativa.

"Opalite" vs. "1+1=2 Enamorados": ¿Inspiración o casualidad?

La canción en el centro de la controversia es "Opalite", un tema cuyas letras, según los fans, hacen alusión a la mediática relación de Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Sin embargo, lo que ha llamado la atención no es la letra, sino su cadencia melódica.

Miles de usuarios en plataformas como X (ex Twitter) y TikTok han señalado que la estructura y la melodía del coro de "Opalite" evocan de manera casi inmediata al estribillo de "Dos Enamorados", uno de los primeros grandes éxitos de Luis Miguel.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni su equipo de producción han hecho comentarios al respecto. En los créditos oficiales de la canción figuran como compositores Swift, Max Martin y Shellback, sin ninguna mención a los autores del tema popularizado por el artista mexicano.

La reacción de los fans y un debate abierto

La conexión musical entre dos de los artistas más grandes del mundo ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores. Muchos "swifties" (fans de Taylor Swift) con raíces latinas expresaron su nostalgia, afirmando haber reconocido "algo familiar" al escuchar la canción por primera vez.

Otros, entre bromas, han fantaseado con una posible colaboración futura, aunque lo consideran poco probable. Mientras no haya una confirmación oficial, el debate sobre los límites entre la inspiración, el homenaje y la coincidencia seguirá abierto. Lo único certero es que, de forma inesperada, la nueva música de Taylor Swift ha logrado que toda una nueva generación vuelva a escuchar los clásicos de Luis Miguel.

Fuente: Noticias Argentinas.