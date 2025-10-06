Hockey sobre patines: pasó una nueva fecha del Clausura de la Unión Entrerriana

Neuquén le ganaba a Talleres el domingo 4 a 2, pero fue suspendido por lluvia.

Con una nutrida programación y cierto protagonismo de la lluvia, pasó un nuevo fin de semana de acción por el Torneo Clausura que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines para la categoría de seniors masculino y primera femenino.

En su propia pista, el pasado jueves Atlético Neuquén derrotó a Recreativo por 10 a 3 con cuatro goles de Victoria González, tres de Emilia Carrivale, dos de Micaela Haller y uno de Luciana Werli. Para el Bochas descontaron Paola Montenegro (dos) y Antonia Alvarenque.

En su reducto de la Costanera, Rowing superó a Unión de San Guillermo por 8 a 3, con las conquistas de Martina Del Estal (3), Fernanda Salvia, Alejandra Salvia, Vera Frederich, María Eva Doce y Alejandrina Zunino. Por su parte, Paula Dobantón, Priscila COnte y Eugenia Aguirre, achicaron la brecha para la visita.

Unión de San Guillermo tuvo revancha ante Recreativo al ganarle por 7 a 3, gracias a los gritos de Violeta Lionel (5), Alma Grant y Ángeles Seibel. Los tantos del equipo de calle Italia fueron obra de Antonia Alvarenque, Fabiana Arozena, Luciana Grippo.

En la pista de Talleres, Neuquén le ganaba 4 a 2 al Rojo, pero se suspendió por lluvia a los 23 minutos del segundo tiempo. Los goles del Aurirrojo fueron convertidos por Paula Haller, Micaela Haller, Denise Quinodoz y Victoria González, mientras que Juana Corbalán y Sofía Méndez descontaron para el CAT.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Talleres 16; Rowing 13; Neuquén y San Guillermo 9; Recreativo 0.

En la rama masculina, Rowing y Neuquén igualaron 3 a 3 en un entretenido encuentro. Lautaro Martínez (2) y Franco Romaldini anotaron para el anfitrión, mientras que Facundo Bourbotte, Andrés Dome y Maximliano Maggioni lo hicieron para el Pingüino.

Cabe destacar que debido a las precipitaciones fue suspendido el encuentro que debían disputar Talleres y Recreativo Rojo este domingo.

La tabla de posiciones del certamen masculino quedó así: Recreativo Verde 17; Recreativo Rojo 13; Neuquén 10; Rowing y Talleres 4.

Panamericano:

Del 9 al 15 de noviembre se disputará este certamen internacional en San Juan con la organización de Worldskate América. Recreativo Bochas Club participará en Seniors Masculino y Paraná Rowing Club en la Primera Femenina. En Junior Femenino Sub 19 será parte el Atlético Neuquén Club.

Cabe destacar que todos los clubes realizan atención de cantinas durante los fines de semana de competencia para recaudar fondos para poder costear sus gastos en el torneo. Asimismo, reciben colaboración a través de donaciones en distintas cuentas bancarias.