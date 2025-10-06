Presentaron en Paraná la Feria de la Palabra que se realizará en Concepción del Uruguay

La Feria de la Palabra se desarrollará en Concepción del Uruguay, del 10 al 12 de octubre.

La 5ª edición será del 10 al 12 de octubre y la Editorial Municipal de Paraná estará presente. Durante tres días habrá actividades de gran relevancia cultural.

Bajo el lema “Laberinto. Memoria. Espejo”, inspirada en la obra de Jorge Luis Borges, la feria tendrá lugar en distintos espacios de la ciudad de Concepción del Uruguay, con más de 20 stands, conferencias, presentaciones de libros, y actividades pensadas para todos los públicos. Entre los invitados, se encuentran los escritores Carlos Skliar, Alejandro Vaccaro y Miguel Ángel Federik, quienes abordarán la figura de Borges y su relación con Entre Ríos.

“Venimos trabajando desde hace muchos años con la Editorial Municipal de Concepción del Uruguay, como el certamen Entre Orillas. Concepción del Uruguay participó de nuestra feria y ahora nosotros vamos a llevar nuestros libros. Es un orgullo y un honor”, destacó la coordinadora de la Editorial Municipal de Paraná, Marcela Pautaso.

“La Histórica” se prepara para vivir una nueva edición de esta fiesta cultural, que se ha consolidado como un referente en la región para los amantes de la lectura. La directora de la Editorial de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Ana Hernández, contó: “Trabajamos la programación de manera conjunta con universidades, librerías, editoriales locales y provinciales. Tenemos mesas de escritores y escritoras de toda la provincia”.

En tanto que Guillermo Lugrin, coordinador de Cultura del Municipio de Concepción del Uruguay, remarcó que la feria tendrá más de 35 actividades para hacer, entre talleres, paseos literarios y mesas. “La gente se podrá encontrar con actividades para todos los gustos, con artistas que son importantes para ver en vivo y que la gente tenga acceso a la cultura”, dijo.

Paraná junto a Concepción del Uruguay son las dos únicas ciudades entrerrianas que cuentan con editoriales municipales y, desde hace cinco años, desarrollan en forma conjunta el concurso literario Entre Orillas.