Qué puertos se beneficiarán tras el anuncio de Milei junto a Frigerio respecto a hidrovía

El presidente Javier Milei anunció en su visita de este sábado a Paraná que Entre Ríos sumará importancia en la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná. “Vamos a incluir el dragado del río Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies. Será realizado por el sector privado y no por el Estado. Va a hacer que estos brazos del Paraná sean navegables por navíos grandes, lo cual va a permitir que el sector privado desarrolle puertos nuevos en la zona“, dijo el jefe de Estado, ladeado por el gobernador Rogelio Frigerio.

El impacto más relevante del anuncio presidencial es que Entre Ríos podría sacar exportaciones desde su territorio en buques Panamax con capacidad para hasta 40.000 toneladas y navegación transatlántica. Las embarcaciones requieren una profundidad que el río Paraná hoy solamente tiene desde el polo portuario de Rosario hasta la salida al mar por el Río de la Plata.

Con el dragado a 34 pies de profundidad (equivalente a 10,3 metros), los buques ingresarían hasta el puerto de Ibicuy. ¿Por dónde? Por el río Paraná Guazú. Hay que tener en cuenta las características de este río que limita la provincia con Santa Fe y con Buenos Aires: el Paraná tiene distintos brazos y el Guazú es uno de ellos, publicó Ahora.

La Hidrovía tiene su Vía Navegable Troncal: la ruta por donde circulan los barcos y barcazas, que se debe dragar permanentemente para mantener la profundidad que requieren las embarcaciones. Esa Vía pasa por el llamado Río Paraná de las Palmas (en verde en el siguiente mapa) desde Rosario hasta el Río de la Plata y de allí al océano Atlántico. La profundidad hasta Rosario es de 36 pies (11 metros).

El anuncio del presidente implica que se dragarán el Paraná Guazú (en beige en el gráfico) y el Paraná Bravo. El dragado se haría en el tramo comprendido entre el sitio conocido como Bifurcación (donde se separan los brazos De las Palmas y Guazú) y el canal Martín García. Paraná Bravo se llama el último tramo, donde el Guazú desemboca en el nacimiento del río de la Plata.

Esto permitiría que los buques Panamax lleguen hasta el Puerto de Ibicuy. Las cargas arribarían hasta ese puerto procedentes desde el resto de Entre Ríos, las otras provincias de la Mesopotamia (Corrientes y Misiones) e incluso desde Brasil, sin necesidad de cruzar a Santa Fe para embarcarse en Rosario.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, venía empujando esta medida ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de la Nación, el organismo que tiene a cargo la confección de pliegos para la licitación de la Hidrovía. El funcionario destacó las ventajas que ofrecen las aguas entrerrianas. “El Paraná Guazú es mucho mejor que el Paraná de las Palmas. Casi el 70% del agua del río Paraná va por Guazú y poco más del 30% por las Palmas”, comparó en diálogo con AHORA. Y afirmó que el brazo del río que se incorporaría a la Hidrovía ya es navegado por muchos buques vacíos que se dirigen a cargarse en los puertos de Rosario.

Si bien el tramo entrerriano no se draga, Rodríguez Signes estimó que el puerto de Ibicuy debe tener una profundidad de 38 pies (11,5 metros).

También mencionó que el dragado a 34 pies potenciaría un puerto privado, Del Guazú, ubicado al pie de puente Urquiza, el primero que se cruza desde Entre Ríos hacia Buenos Aires en el Complejo Zárate Brazo Largo.

El fiscal entrerriano admitió que la terminal de Ibicuy carece hoy de infraestructura para la carga y descarga de buques Panamax, algo que se impulsaría a partir del dragado y la integración a la Vía Navegable Troncal. También señaló que esta incorporación requerirá un crecimiento y mejora de otras vías como las rutas de la zona, e incluso la red ferroviaria.

Finalmente, aclaró que las obras requerirían necesariamente estudios de impacto ambiental.

¿Cuándo se concretaría esta incorporación? Luego de un lanzamiento polémico y frustrado de la licitación, el gobierno nacional está trabajando los detalles de los pliegos para la nueva concesión del dragado y mantenimiento de la Hidrovía en una “Mesa de Diálogo Interdisciplinaria” compuesta por exportadores, provincias, municipios, consejos empresarios y otros sectores. Con viento a favor, a finales de este año podrían cerrarse los detalles y lanzarse nuevamente la licitación.

Diamante y Santa Fe, por ahora afuera

Respecto del otro puerto entrerriano con condiciones de sumarse a la Hidrovía, el de Diamante, Rodríguez Signes explicó que han solicitado que se drague desde los actuales 25 pies hasta 34. Lo mismo pide Santa Fe para el puerto de la capital provincial. Pero no hay muchas posibilidades para estas terminales, porque en las discusiones que coordina la Agencia de Puertos y Vías Navegables rumbo a la licitación los rosarinos insisten en que río arriba de este polo portuario la cantidad de cargas “no justifican” un dragado de tanta profundidad.