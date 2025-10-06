Un joven fue detenido por intentar vender un arma de fuego por redes sociales

Gran parte del mercado ilegal de armas de fuego en Paraná transcurre entre personas conocidas, pero otro tanto a través de las redes sociales. De esta última manera un joven ofertaba un revólver. Fue contactado por policías que simularon una falsa compra y así lograron detenerlo.

Según se informó desde la Policía, personal de la División Robos y Hurtos dependiente (Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal), detectaron la venta del arma, contactaron al vendedor y pactaron un punto de encuentro.

Los funcionarios policiales, simulando ser compradores se hicieron presentes en el barrio Paraná XIV, lugar indicado por el muchacho.

El joven llegó a la equina de calle Juan Manuel de Rosas y Avenida Churruarín. Allí le mostró el arma a un policía que estaba de civil, quien se identificó como efectivo de la fuerza de seguridad. El vendedor intentó darse a la fuga, pero rápidamente fue arrestado.

En comunicación con la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, se dispuso la detención del acusado por Tenencia ilegal de arma de fuego, y el secuestro de un revólver calibre 38. El joven quedó alojado en la Alcaidía a disposición de la Justicia.

En el lugar se dio intervención a personal especializado de Policía Científica.