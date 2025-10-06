La Carminio celebra el Día Nacional de la Danza con una agenda artística y abierta al público

La Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Uader), conmemora el Día Nacional de la Danza con una agenda artística especial este miércoles 8 y el martes 21 de octubre, en su sede de calle Italia 61 (Paraná). Las actividades serán con entrada libre y gratuita.

Cada 10 de octubre se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Danza, en homenaje a los bailarines del elenco estable del Teatro Colón que fallecieron en el trágico accidente aéreo del Río de la Plata en 1971. La fecha busca reivindicar la trayectoria y legado de estos artistas, visibilizar la danza como lenguaje universal y patrimonio cultural, y reconocer los derechos laborales de quienes ejercen esta disciplina en todo el país.

En ese marco, la Escuela Carminio invita a toda la comunidad a compartir presentaciones escénicas, obras, conversatorios y homenajes, junto a estudiantes, docentes y artistas invitados.

Agenda artística escolar

-Miércoles 8 de octubre a las 19, en las gradas del patio de la Escuela

“Desmantelar la Obra”

Conversatorio con integrantes de la obra Danza-Teatro / Aguafuertes del Humedal, y fragmento en vivo.La propuesta busca socializar experiencias en torno a la educación artística, los saberes compartidos y el patrimonio afectivo de la danza.

Dirección: Nadia Grandón

Idea y dramaturgia: Consuelo Badaracco Berduc y Laura Sánchez Olivera

Intérpretes: Laura Sánchez Olivera y Consuelo Badaracco Berduc

Universo sonoro: Desi Deé

Fotografía: Cira Inés

-Miércoles 8 de octubre a las 20, en el auditorio Prof. Walter Heinze

“Recuerdos Somniloquios”

Versión libre de “Noctámbulos. Juego teatral con final feliz” de Cristian Cortez.

Creada y producida por estudiantes avanzados y egresados del Profesorado de Teatro y de la Trayectoria de Danza Contemporánea de Nivel Medio.

Actúan: Sonia Cáceres y Gabriel Cuadra

Asistencia de dirección y técnica: Lucilo Ríos y Azul Balmas

Dramaturgia: Gabriel Cuadra

-Martes 21 de octubre a las 20, en el auditorio Prof. Walter Heinze

Varieté Homenaje – Día de la Danza

Presentaciones escénicas a cargo de estudiantes de las formaciones en Danza Clásica, Danza Contemporánea, Danzas Tradicionales Argentinas y del Ballet Infanto Juvenil.

Docentes a cargo: Susana Gómez, Diana Salas, Gimena Russian, Priscila Peralta, Marianela Zuriaga, María Eugenia Brown, Claudia Kipen, Andrés Vega, Iván Petrich, Pablo Vallejos y María Elena Vásquez.