Misión cumplida

La Asociación Paranaense de Síndrome de Down (As.Pa.Si.D.) cumple 30 años y es ocasión de balance. Reafirmamos la defensa delos derechos de nuestros hijos con discapacidad, para que transiten la vida con los mayores márgenes de libertad, autonomía y gratificación posibles.

Nuestro proyecto apunta a desarrollar las aptitudes singulares, estimulando la comunicación y la expresión en todas sus formas. Ello redundará en nuevos conocimientos y habilidades, como en la capacidad de abordar un espacio laboral eficiente.

Sin duda, el trabajo perfila características individuales y favorece las relaciones interpersonales tan importantes para una vida plena en sociedad. El reconocimiento del otro frente a tales logros será nueva fuente de satisfacción.

Durante estos años, la institución ha incorporado y capacitado docentes y profesionales que componen un grupo dinámico, interactivo y convencido de lanaturaleza ética y formativa de su labor.As.Pa.Si.D. ha insertado numerosos jóvenes en sitios laborales diversos y personalizados, en función de un proyecto que se actualiza y reformula constantemente de acuerdo a las necesidades de cada uno.

Hace pocos años abrimos una nueva instancia de extensión en el esfuerzo deconcientizar. En contacto con padres de niños con Síndrome de Down, habilitamos el ámbito As.Pa.Si.D. Joven para que las familias intercambien experiencias, acompañen a padres nuevos e incorporen saberes que ayuden al crecimiento de sus hijos.

Un nuevo aniversario invita a redoblar el empeño en profundizar los principios fundacionales de la institución, agradeciendo la confianza depositada por la comunidad y al equipo que colabora día a día.

(*) Asociación Paranaense de Síndrome de Down.